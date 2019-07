Verlaten Verkeerspark Assen oogt desolaat als een spookdorp

Kinderen spelenderwijs leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer, dat was ooit de opzet van Verkeerspark Assen. In 2016 sloot het park zijn deuren en sindsdien claimt de natuur het terrein terug.

Miljoenen kinderen hebben in de loop der jaren - al dan niet in schoolverband - een bezoekje gebracht aan Verkeerspark Assen. Het educatieve park liet kinderen kennismaken met de belangrijkste verkeersregels, maar het was ook gewoon een leuk dagje uit.

De basis voor het verkeerspark Assen werd gelegd in 1956, toen een politierechercheur in Duitsland zag hoe kinderen op een schoolplein met enkele krijtstrepen en kartonnen borden vertrouwd werden gemaakt met het, in die tijd snel groeiende, verkeer. Terug in Assen richtte hij een stichting op met een soortgelijk doel, die dankzij schenkingen en donaties aan de slag kon.

Verkeerspark Assen in betere tijden © Verkeerspark Assen

In het park in Assen konden kinderen een eigen rijbewijs halen en rijden in (trap)auto’s, een jeep, helikopters en bootjes. Er was een junior-kartbaan, een monorail en een trein. Voor de trapauto’s was er een parcours van ruim een kilometer lang. Ook waren er een ambulance en een ANWB-wagen waar de kinderen zelf in mochten rijden. Bij de verkeerstoren werd iedereen in de gaten gehouden en eventueel gewezen op fouten