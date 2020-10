Vernieuwde Seat Ateca voelt als vertrouwde oude jas

RIJ-IMPRESSIEIn 2016 was de Seat Ateca de eerste SUV van het Spaanse merk, na vier jaar is het tijd voor een subtiele update. De vernieuwde Seat Ateca waarmee we nu op pad gaan, doet het iets kalmer aan dan de 300 pk sterke Cupra Ateca waarmee we onlangs reden. Maar ook met 150 pk stelt de Ateca niet teleur.

Nog even ter oriëntatie: de Ateca is de middelste SUV van Seat, de Arona is de kleinste, de Tarrraco de grootste. Technisch vertoont de Seat Ateca grote overeenkomsten met zijn neven van het Volkswagen-concern, de Skoda Karoq en de Volkswagen T-Roc.

Nieuwe 1.0 TSI-motor voor Seat Ateca

De wijzigingen aan de Ateca hebben vooral betrekking op het uiterlijk, de veiligheidssystemen en het dashboard, al wordt ook het leveringsprogramma iets aangepast. Zo heeft de vernieuwde driecilinder 1,0-liter turbomotor (begin november beschikbaar) geen 115 pk meer, maar 110 pk. Daar staat waarschijnlijk een lager benzineverbruik tegenover. De 1.6 TDI verdwijnt uit de prijslijst, om plaats te maken voor een even krachtige 2.0 TDI (115 pk). De 150 pk sterke 2.0 TDI blijft gewoon leverbaar, evenals de 1.5 TSI (150 pk) en de 2.0 TSI (190 pk en vierwielaandrijving).

Uiterlijke wijzigingen

Het zal niet iedereen opvallen, maar de neus van de Ateca vertoont behoorlijk wat wijzigingen. Niet alleen werd de grille groter, ook de bumper, de luchtinlaten en de mistverlichting zijn aangepast. Belangrijker: al vanaf de standaardversie Reference zijn full-led koplampen aan boord. Wie achter een Ateca rijdt en twijfelt of het een nieuwe is, moet even naar de typeaanduiding kijken: vanaf nu is de Ateca-badge vormgegeven met schrijfletters in plaats van blokletters. Geoefende autospotters zien waarschijnlijk ook wel dat de bumper en de diffuser zijn aangepast en dat Seat de uitlaatpijp heeft weggemoffeld. Door de nieuwe bumperpartijen is de wagenlengte met 1,8 centimeter toegenomen (tot 4,38 meter), de overige afmetingen zijn gelijk gebleven.

Populairste aandrijflijn

Ongeveer driekwart van de Ateca’s wordt zakelijk gereden en vrijwel alle leaserijders kiezen voor de 1.5 TSI met de zeventraps DSG-transmissie. Die neemt de schakelarbeid graag van de bestuurder over. Wie dat wil, kan met de schakelpeddels aan het stuur zelf de touwtjes in handen nemen. In de praktijk raken de meeste DSG-rijders die dingen zelden aan. Is ook nergens voor nodig; in het algemeen doet de DSG zijn werk soepel en vlot. Slechts af en toe, wanneer we een rotonde wat vlotter nemen, betrappen we hem op een twijfelmomentje.

Geen mild hybrid-techniek

Dankzij cilinderuitschakeling is de TSI-motor redelijk zuinig. Voorzichtige bestuurders halen zomaar 1 op 17. Wie wat vlotter rijdt, komt niet verder dan 13 kilometer op een liter. Dat had zuiniger gekund, als Seat de motor had voorzien van dezelfde mild hybrid-techniek als de nieuwe Seat Leon 1.5 eTSI. Maar voorlopig is die niet voor de Ateca beschikbaar. Kijken we naar het instrumentarium, dan gaat de Ateca de Leon wel achterna. Tenminste, als je kiest voor de optionele Virtual Cockpit. De Ateca Xperience heeft dit digitale dashboard standaard. Bij de bediening van de klimaatregeling gaat de Ateca minder ver dan de Leon. Wat ons betreft is dat prima; grote fysieke draaiknoppen zijn gewoon prettiger en veiliger in gebruik dan de zogenoemde slider die je in de Leon (en de nieuwe Volkswagen Golf) aantreft.

Vernieuwd infotainment

Voor het infotainment gebruikt de vernieuwde Ateca hetzelfde systeem als de Seat Leon. Het aanraakscherm (8,25, optioneel 9,2 inch) is aangepast en de druktoetsen die er voorheen naast zaten, zijn nu in het display geïntegreerd. Het navigatiesysteem komt na de koude start wat traag op gang, maar vervolgens werkt het uitgebreide systeem snel, zij het niet heel intuïtief. Smartphone-integratie is standaard en met Seat Connect is de Ateca het eerste jaar gratis online. Diverse functies zijn op afstand met de smartphone te bedienen. Zo kun je het ventilatiesysteem aanzetten en kijken waar de auto ook alweer geparkeerd staat.

Madrileense spraakverwarring

Als je ‘Hola, hola’ roept, vraagt het infotainment wat het voor je kan doen en vervolgens kun je gesproken commando’s geven. Als je gewoon naar een adres wilt navigeren, gaat dat prima, maar een ‘gesprek’ over bijzondere reisdoelen eindigt al snel in een Madrileense spraakverwarring. Twee opties waaraan de Ateca-rijder in het najaar en de winter veel plezier kan beleven, zijn de stuur- en voorruitverwarming. Het nieuwe, aan de onderkant afgeplatte stuur kun je in drie standen verwarmen: van lekker lauw tot standje zweethandjes. De voorruit wordt verwarmd met een folie; er zijn dus geen hinderlijk zichtbare draadjes aanwezig. Volgens Seat zorgt de folie ervoor dat een bevroren voorruit binnen twee à drie minuten wordt ontdooid.

Veiligheidssystemen

Bij een facelift hoort tegenwoordig ook een opwaardering van de veiligheidssystemen en de Ateca is geen uitzondering. Met behulp van de gps-gegevens van het navigatiesysteem past de slimme adaptieve cruisecontrol (optie) het tempo aan voor onder meer bochten en rotondes. Dat werkt bijzonder prettig. Daarnaast zijn onder andere een dodehoeksensor met waarschuwingssysteem voor achterlangs kruisend verkeer, rijstrookassistentie, een 360 graden-camera en grootlichtassistentie leverbaar.

Compact en vlot

Dergelijke snufjes passen goed bij de gebruiksvriendelijke Seat Ateca. Ook al is hij nieuw, je trekt hem aan als een oude jas. Alleen het infotainmentsysteem is in het begin een wat kriebelige kraag, verder zit hij als gegoten. De instap is gemakkelijk en je zit wat hoger dan in de gemiddelde hatchback, toch is de auto lekker compact en vlot, zeker met de 150 pk sterke TSI-motor. Zowel vanuit stilstand (0-100 km/u in circa 8,5 seconden) als in de versnellingen accelereert de Ateca gewillig. Daarbij laat de motor zich wel duidelijk horen, maar bij constante snelheid dringt er eigenlijk alleen windgeruis en bandengeroffel tot het interieur door. De stoelen met nieuwe bekledingsstoffen bieden een stevig zitcomfort, er is voldoende bergruimte aan boord en achterpassagiers zullen niet snel klagen over klemzittende hoofden of benen. In de bagageruimte kun je minimaal 510 liter aan spullen kwijt, met een volledig neergeklapte achterbank is dat zelfs 1604 liter.

Prijzen

In de Style-uitvoering kost de Ateca 1.5 TSI €33.900. Voor leaserijders heeft Seat het Business Intense-pakket van stal gehaald, waarmee je volgens de importeur ruim €2000 tot zo’n €3500 bespaart. De de door ons gereden 1.5 TSI Xperience staat vanaf €35.800 in de prijslijst. De prijzen van de overige motoriseringen maakt Seat later bekend.

