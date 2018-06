Vernieuwde Toyota Aygo: stadsauto mét comfort

De tijd waarin je een stadsauto kocht met als enige ‘luxe’ achterruitverwarming en een intervalstand voor de ruitenwisser, ligt ver achter ons. De vernieuwde Toyota Aygo is dan ook, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, leverbaar met Android Auto, Apple CarPlay, botswaarschuwing en een rijstrookhulp. De eisen die aan kleine auto’s worden gesteld, zijn nu eenmaal groot tegenwoordig. Ook mensen met een compacte auto willen er in alle comfort mee naar Zuid-Frankrijk kunnen rijden.

Drieling

De Toyota Aygo is een van de bestsellers in Nederland. Al sinds 2005 bouwt Toyota zijn kleinste model samen met Peugeot en Citroën als technisch identieke drieling. In 2014 kwam het huidige model op de markt, na 4 jaar was Toyota de eerste van de drie die tot een facelift overging. De hoogtijdagen van de Aygo in Nederland lagen in 2010 en 2011, toen er meer dan 15.000 stuks werden verkocht. Zo succesvol is de huidige Aygo al lang niet meer, maar hij is elk jaar nog altijd goed voor zo’n 7.000 kopers.

Uiterlijk zie je niet zoveel verschillen aan het gefacelife tmodel. De voorkant met het herkenbare X-design bleef gehandhaafd, maar er werd geprobeerd meer dieptewerking te krijgen; een driedimensionaal effect als het ware. Voor en achter heeft de Aygo nu LED-dagrijverlichting.

Tamme motor

De Aygo is leverbaar vanaf €11.695. Je mag daarmee niet verwachten een herensalon te betreden. Het harde plastic lacht je aan alle kanten tegemoet, maar alles zit waar je het verwacht en op irritante kraakjes hebben we de Aygo niet kunnen betrappen. De Toyota is als vanouds met één motorvariant leverbaar: een 1,0 liter driecilinder met handbak of vijftrapsautomaat, die goed is voor 72 pk. Dat is een bescheiden 3 pk meer dan voorheen. Denk dus niet dat je nu ineens de stenen uit de straat trekt bij een stoplichtsprint. De motor krijgt geen hulp van een turbo en moet het geheel op eigen kracht doen. In 14,1 seconden heeft hij de 100 km/u bereikt, zijn topsnelheid is 160 km/h.

Als je vlot vaart wilt maken, kost dat de Aygo veel moeite. Het koppel van 93 Nm is net zo bescheiden als het motorvermogen, al zegt Toyota de trekkracht bij lage toerentallen te hebben verbeterd. Daar staat een gemiddeld verbruik van 3,8 liter per 100 km tegenover, nog wel gerekend volgens de oude NEDC-methode. Ach, de klanten zijn volgens Toyota óf jonge mensen die hun eerste auto kopen, of ouderen. Niet schrikken bij het afrekenen van de benzine is voor de meeste kopers belangrijker dan een niet-geactiveerde testosteronspiegel.

Overijverig

Op andere belangrijke fronten heeft de Aygo wél grote vooruitgang geboekt. Zo is hij veel comfortabeler dan voorheen. De afstemming van de dempers werd iets veranderd en daarnaast werd de besturing scherper. Het meest opvallend is de stilte in het interieur. Er werd extra isolatiemateriaal aangebracht, zodat geluiden van de banden en de motor veel beter buiten je gehoor worden gehouden. Daardoor is rijden op de snelweg veel ontspannender. Klein smetje op de feestvreugde: de botswaarschuwing is overijverig en vermoedt al onheil als je met een slakkengang op een verkeersbord afkoerst. De piepjes die je dan hoort, werken op de zenuwen. Een ander nadeel is de beperkte binnenruimte, concurrenten als de Hyundai i10 en de Volkswagen Up zijn aanzienlijk ruimer, vooral op de achterbank.

Karig

De Aygo kost als driedeurs €11.695 euro en als vijfdeurs €12.045. In de basis krijg je een karig uitgeruste auto zonder elektrische ramen, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening of airco. De Fun-uitvoering is een betere keuze: hij kost 1.450 euro meer en heeft deze zaken wel aan boord. Voor snelle beslissers is er de X-Beat uitvoering (€14.945), met een chic geluidssysteem met 4 speakers en een subwoofer, Apple CarPlay en Android Auto, privacy-glass achter en 14-inch lichtmetalen wielen.

Volledig scherm Toyota Aygo © Toyota

