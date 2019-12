Verzamelaar betaalt recordprijs voor speelgoedauto

Ral­ly-Por­sche 911 voor openbare weg in productie: 650.000 dollar

25 december Porsche bouwt al bijna twintig jaar geen rally-Porsches meer. De 911 is daarvoor te groot geworden, vinden ze in Duitsland. Toch is de fabrikant van de Baja op de foto ervan overtuigd dat er vraag is naar ruige rally-Porsches.