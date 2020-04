Vleugellamme privéjet waarmee je de weg op mag onder de hamer

De limousine is gebouwd op basis van de romp van een echte Learjet. Wel is het geheel verstevigd met een buizenframe om inzittenden te beschermen tijdens een eventuele botsing. De vliegtuig-auto is voorzien van een 8,1-liter metende achtcilinder motor en weegt ruim 5500 kilo. De auto is goedgekeurd voor de openbare weg, maar rijden met zo’n gevaarte is vast geen onverdeeld genoegen, zelfs niet in de Verenigde Staten.