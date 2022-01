Vliegen zonder vleugel: deze ‘uitstervende’ Porsche bezorgt je nog ouderwets kippenvel

In de meeste doorsnee gezinsauto’s wordt geadviseerd om op te schakelen voordat de naald van de toerenteller de 2500 aanwijst. Het is onderdeel van wat ooit ‘het nieuwe rijden’ heette: schakel snel op, dan hoeft de motor niet zo hard te werken en bespaar je brandstof. In veel nieuwe modellen geeft een schakelindicator zelfs aan wanneer je een versnelling omhoog kan om dat doel te bereiken.

De nieuwe Porsche 911 GT3 Touring heeft ook een schakelindicator. Die laat zelfs al een pijltje omhoog zien op het dashboard zodra de krukas van de motor tweeduizend toeren per minuut maakt. Wie braaf naar dat opvoedkundige advies luistert en vroeg opschakelt, voelt een motor die zich inderdaad prima gedraagt bij rustig rijden. Je hoort de toeren zakken, waarna de zescilinder tussen de achterwielen soepel en trillingvrij zijn taak weer oppakt. Het voelt heel tegenstrijdig: je rijdt in een supercar met 510 paardenkrachten, die ook zonder morren met het verkeer mee hobbelt als de eerste de beste Volkswagen Golf.

Volledig scherm Ondanks zijn sportieve inborst, valt de GT3 Touring prima rustig te rijden. Mits zijn motor warm is © Porsche

Luister je echter níet naar de schakelindicator? Dan ontpopt deze Porsche zich binnen een paar tellen in een schreeuwend monster dat met liefde doortrekt naar de 9000 toeren per minuut. Negenduizend. Dat is steeds zeldzamer in de moderne autowereld vol turbomotoren en deels elektrische aandrijflijnen. Waar de meeste verbrandingsmotoren het voor gezien houden bij 6500 toeren, brult de 4,0-liter boxermotor in deze extra sportieve 911 van levensvreugde als je het onderste uit de kan haalt. Laat deze GT3 in zijn versnelling staan en hij beloont je met oorverdovend gebulder, een motor die maar blíjft trekken zonder buiten adem te raken en een flinke dot verslavende G-krachten die aan je lijf trekken. Hou het rechter pedaal op de vloer en de 911 GT3 blijft doorblazen tot een topsnelheid van 320 kilometer per uur.

De laatste handbak?

Bij de razendsnelle ontploffingen in de zes cilinders van deze 911 komen kleine wolkjes adrenaline vrij; zeker bij vol optrekken is het een wild beest om te temmen. Dat komt niet in de laatste plaats door de handgeschakelde versnellingsbak die in de testauto zit: je kunt de GT3 Touring ook met de veel bejubelde PDK-automaat van Porsche bestellen, maar de handgeschakelde versnellingsbak past veel beter bij het karakter van deze uitvoering.

Dit is een uitdagende auto en dat gevoel wordt versterkt door het samenspel van je voeten en je rechterhand. De koppeling grijpt vrij heftig aan, dus je moet je hoofd er bij houden om hem niet af te laten staan, maar zeker bij sportief rijden voegt de zesbak heel wat beleving toe – zeker ook omdat hij mooi strak en doeltreffend schakelt.

Volledig scherm De 911 GT3 Touring biedt een prettig knusse cockpit én de mogelijkheid van een handgeschakelde versnellingsbak © Porsche

Nog een argument om voor de handbak te kiezen: dit zou zo maar eens de laatste 911-generatie kunnen zijn waarin je handmatig kunt schakelen. Ook Porsche moet voldoen aan steeds strengere zuinigheids- en uitstooteisen en ontkomt niet aan een hybride toekomst. Sommige puristen klagen nu al dat de huidige 911 te stil is en te soepel rijdt, maar naar huidige maatstaven is de GT3 Touring echt nog een hardcore sportwagen. Mede dankzij die uitstervende handgeschakelde transmissie voelt hij nog echt mechanisch en geeft hij jou veel controle – desgewenst met de tractiecontrole helemaal uitgeschakeld. Het is nu al lastig om andere nieuwe auto’s te vinden die rauwer zijn.

Gevoel van een coureur

Toegegeven, GT3’s met een PDK (Porsche Doppel Kopplung, het is een automaat met dubbele koppeling) sprinten een halve seconde sneller van nul naar honderd. Maar de handbak heeft daar in ideale omstandigheden ook maar 3,9 seconden voor nodig. In die krappe vier tellen heb je je handen vol, én een brede grijns op je gezicht. Daar kan geen automaat tegenop, hoe goed zo’n PDK ook is.

Bovendien helpt de GT3 je actief mee om zo goed mogelijk te schakelen: selecteer de standen ‘Sport’ of ‘Track’ met de draaiknop in het stuurwiel en de Porsche geeft zelf automatisch tussengas bij het terugschakelen. Die ‘Auto Blip’-functie klinkt niet alleen leuk, het zorgt er ook voor dat het toerental automatisch wordt verhoogd zodat je de volgende versnelling mooier kunt opvangen. Professionele(re) coureurs doen dat tijdens het remmen zelf met de hiel van hun rechtervoet, maar in deze GT3 kan elke amateurcoureur dat gevoel dus een beetje benaderen.

Volledig scherm Bij hogere snelheden klapt de Touring alsnog zijn staart omhoog © Porsche

Subtieler

Van oudsher is de GT3 dan ook één van de meest circuitwaardige 911-varianten die je kunt kiezen. Waar minder sportieve uitvoeringen zoals de Carrera, de 4S en de Turbo vooral bekend staan om hun goede dagelijkse inzetbaarheid, zoekt de GT3 de extremen op. Zo heeft hij geen achterbank, minder geluidsisolatie en allerlei heftig spoilerwerk om hem op hoge snelheden zo goed mogelijk tegen het asfalt te drukken.

De nieuwste generatie kreeg van Porsche zogezegd een halve boekenkast op zijn achterkant. De GT3-vleugel is enorm hoog en breed: dat is heel effectief voor de downforce (ofwel de hoeveelheid lucht die de auto naar de grond drukt, dat zorgt voor betere stabiliteit bij hard rijden) maar zorgt ook voor heel wat discussies over het uiterlijk.

Aan subtiliteit ontbreekt het die ‘standaard’ GT3, en de Touring vormt het alternatief voor mensen die zo’n enorme taartschep te opzichtig vinden. Beide versies kosten in de basis hetzelfde, namelijk 247.363 euro, maar wie het Touring Pack kiest krijgt dus geen grote spoiler achterop. Wel is er een uitklapbaar element dat omhoog komt zodra je harder gaat rijden: deze zorgt eveneens voor betere aerodynamica, maar genereert veel minder neerwaartse druk dan de gefixeerde plank. Hierdoor zal de Touring minder strak op de weg liggen dan de normale GT3: wie met 200 kilometer per uur (of meer) over een circuit of de Autobahn knalt, merkt dat de Touring minder stabiel is maar zeker bij normaal straatgebruik zijn de verschillen nauwelijks voelbaar.

Volledig scherm Op het eerste gezicht lijkt de Touring niet op een GT3. Wie eenmaal gaat rijden, weet wel beter © Porsche

Kippenvel op commando

Over smaak valt niet te twisten, maar de Touring ziet er inderdaad een stuk subtieler uit: wie niet beter weet, ziet nu een 911 met wat grotere wielen dan normaal, terwijl ook de bumpers afwijken en er een aangepaste voorklep in de neus zit. Die bevat twee luchtsleuven om de rijwind beter te geleiden en is van hoogwaardige, lichtgewicht (en peperdure) koolstofvezel gemaakt. Daaronder biedt de GT3 Touring trouwens de vertrouwde bagageruimte met plek voor ongeveer twee weekendtassen.

Al is deze 911 niet ideaal voor een ontspannen weekendje weg: daarvoor maakt hij op lange ritten te veel lawaai en is het onderstel – zelfs in standje ‘Normal’ – toch echt aan de harde kant. Dus: wie bij het woord Touring moet denken aan een soepele toerrit over de glooiende heuvels van Toscane wordt door deze GT3 vrij bruut uit zijn droom gehaald. Voor dat soort trips kun je beter een 911 Targa of 911 GTS kiezen. Maar wie op een enigszins subtiele manier voor de dag wil komen en toch kippenvel op commando zoekt, zit bij de GT3 Touring geramd.

Volledig scherm Onder deze subtiele afdekplaat zit een meesterlijke motor verstopt © Porsche

