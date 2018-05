Vliegtuigmaatschappij Embraer stapt ook in vliegende taxi's

Dat gebeurde tijdens de Uber Elevate Summit - een tweedaags evenement in Los Angeles met als thema de toekomst van de stedelijke mobiliteit. Volgens Uber is die toekomst in de lucht. Verschillende partners zijn dan ook hard bezig met het ontwikkelen van vliegende taxi's, die al dan niet autonoom kunnen vliegen.

Volledig scherm © Embraer

Een van die partners is Embraer. Het Braziliaanse merk hoopt dat hun ontwerp zal worden gekozen om in 2020 in een aantal steden te kunnen opstijgen. Het toestel maakt gebruik van acht elektrische rotoren, verdeeld over twee dwarsbalken die aan weerszijden van het vliegtuig zijn gemonteerd. Hierdoor kan deze verticaal opstijgen en landen.

Autonoom