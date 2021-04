Vluchtende man belandt met zijn auto tien meter hoog in stapel kratten

Video Coronatijd maakt verkeer ‘onvoor­spel­baar’: meer risico voor voetgan­gers en fietsers

9:22 Het verkeer is voor voetgangers, fietsers, e-bikers en bromfietsers afgelopen jaar gevaarlijker geworden. Als gevolg van de lockdowns reden auto's harder, met relatief meer ongevallen in de bebouwde kom tot gevolg. Dat constateert de politie op basis van de nieuwe ongevallencijfers over 2020.