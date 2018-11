Vodafone gaat alle nieuwe Hyundai's met internet verbinden

Het betreft een strategische samenwerking voor Europa en de eerste Hyundai's worden er in de loop van volgend jaar mee uitgerust. Hyundai gebruikt het IoT-netwerk (Internet-of-Things) van Vodafone om eigen diensten uit te rollen in heel Europa. De automobilist krijgt hiermee toegang tot onlinediensten als live verkeersinformatie, parkeer- en locatiediensten en voertuigdiagnostiek. Het systeem werkt parallel met de smartphone via Apple CarPlay en Android Auto en biedt eenvoudig toegang tot de favoriete apps van de automobilist.