Volkswagen Golf VI (2008 – 2014) behoudt z'n waarde

Aankoopadvies Volkswagen Golf VI, 2008 – 2014 (5K)

• De distributieriem moet om de 4 jaar of 100.000 km worden vervangen. Dat is ook de reden waarom deze exemplaren nog wel eens rond deze periode te koop staan. Controleer in het boekje of het gedaan is.

• De TSI-motoren kunnen problemen hebben met de zuigerringen. Hierdoor is het olieverbruik excessief te noemen. De oplossing is nieuwe zuigers, maar dat kan kostbaar zijn. Er zijn specialisten die zich hier specifiek mee bezighouden.

• De TSI-motoren hebben problemen met de kettingspanners. Er kan iets te veel speling op komen waardoor de ketting kan slippen op de vertanding. Dit kan zorgen voor ernstige motorschade.

• De DSG-transmissie is zeker niet vrij van kuren. Deze bak dient schokvrij, trillingvrij en zonder horten en stoten te functioneren. De zestraps DSG is overigens betrouwbaarder dan de zeventraps.

• Tuning is relatief populair en kan in principe geen kwaad, maar houd de marterventilatie in de gaten. Deze kan defect raken.

• Mocht de koppeling trillen en niet lekker aanpakken, kan dat te maken hebben met het ‘dual-mass’-vliegwiel.

• Bij de Golf met 4-Motion vierwielaandrijving wil de Haldex-pomp het nog weleens begeven. Dit kun je testen door vol gas in zijn 1 weg te rijden, bij voorkeur op een gladde ondergrond. Slipt het voorwiel? Dan is het hoogstwaarschijnlijk een defecte Haldex-pomp.

• De TDI-dieselmotoren zijn behoorlijk betrouwbaar. Houd het oliepeil echter wel in de gaten. De koppakking kan lekken, evenals de brandstofpomp. Hierdoor kan er olie of koelvloeistof in het dieselcarter terecht komen. Mocht het oliepeil ineens stijgen, zet de auto direct stil en de motor direct uit.

• De achterbanden kunnen onregelmatig slijten, dit kan zorgen voor een gierend geluid op bepaalde snelheden.

• De goten voor de waterafvoer in de deurstijlen raken snel verstopt. Met een prikkertje is het euvel eenvoudig verholpen.

• Vooral de grote navigatiesystemen zijn zeer in trek bij het dievengilde. Hier zijn speciale beveiligingssystemen voor, genaamd ‘NavLock’.

• Mocht het onderstel aan de voorkant wat bijgeluiden maken en de besturing wat vaag aanvoelen, dan moet het stuurhuis worden vervangen.

Aanbod en prijzen

De Volkswagen Golf VI is ruim vertegenwoordigd op AutoTrack.nl. Deze Golf VI is te koop voor zo’n 6.000 euro. Dan heb je een relatief eenvoudig uitgeruste Golf met bescheiden motor en behoorlijk wat kilometers (200.000 benzine, 250.000 diesel). De duurste Golf VI is een late Golf R Cabriolet met weinig kilometers. Die kosten zo’n 30.000 euro.

Ongeveer een derde van alle Golfs van dit type dat te koop staat heeft een dieselmotor. De rest heeft een benzinemotor. De DSG is relatief populair, net als de Golf Variant, de stationwagon. Driedeurs Golf VI en de Golf Cabrio zijn zeldzamer.

Profiel

De Volkswagen Golf VI kwam in 2008 op de markt. Het was – uiteraard – de opvolger van de Golf V. Normaliter lijken Golfs altijd al erg op elkaar, maar de V en de VI staan in technisch opzicht ook zeer dicht bij elkaar. Feitelijk gezien is de Golf VI een grondige facelift van de Golf V. Die laatste had namelijk twee grote nadelen. Voor Volkswagen was de auto veel te duur om te bouwen. De marges waren te laag, dus Volkswagen verdiende er niet voldoende aan. Een ander kritiekpunt was het interieur, dat bij de V er minder fraai uitzag dan bij diens voorganger. Beide punten werden rechtgetrokken bij de Golf VI.

Het is geen wonder waarom de Golf VI destijds een populaire auto was, en nog steeds is. Het is een auto die bij veel mensen in de smaak valt. Het uiterlijk is in positieve zin zeer klasseloos, je kan in principe altijd en overal voor komen rijden in een Golf. Voor de meeste mensen biedt de Golf een uitstekende zitpositie. Eenmaal achter het stuur, kijk je op een verzorgde, nette cockpit. Aan alles merk je dat er net even meer zorg aan besteed is.

De Golf is verkrijgbaar geweest met opties die je normaal gesproken vaker ziet op auto’s uit een klasse hoger, zoals volledig lederen bekleding, groot navigatiesysteem, Dynaudio stereo en LED-verlichting. Bij een redelijk aantal exemplaren tref je die opties ook daadwerkelijk aan. De Golf Variant werd pas later gefacelift naar de Golf VI-specificatie. Er verscheen ook een Golf Cabrio, die zijn kapconstructie deelde met de Audi A3 Cabriolet. De Golf Cabrio werd tot 2016 nog naast de Golf VII geleverd. De Golf Plus (later Sporstvan) is in dit verhaal buiten beschouwing gelaten.

Het laatste voordeel van de Golf VI (eigenlijk van alle Golfs) is de restwaarde. Die is duidelijk hoger dan bij veel concurrenten.