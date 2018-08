Volkswagen krijgt nu ook al de schuld van de droogte in Mexico

Autogigant Volkswagen wordt ervan beschuldigd droogte te veroorzaken in delen van Mexico door schokgolven de lucht in te blazen rond de VW-fabriek in Mexico. Het bedrijf gebruikt deze anti-hagelkanonnen om te voorkomen dat hagelstenen nieuwe auto's beschadigen die net uit de fabriek komen gerold. De kanonnen bestaan al langere tijd, ondanks de scepsis over het feit of ze wel of niet werken.