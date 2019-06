Volkswagen ontwikkelt eigen besturingssysteem voor computernetwerk in de auto

Volkswagen, 's werelds grootste autofabrikant, ontwikkelt een eigen besturingssysteem voor het computernetwerk in de auto. Het moet vanaf 2025 operationeel zijn.

Volkswagen richt onder de naam Car.Software een nieuw bedrijfsonderdeel op dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van software. In 2025 moeten er vijfduizend mensen werken en alle auto’s moeten dan op het eigen vw.os draaien.

Naar eigen zeggen ontwikkelt Volkswagen momenteel al zo’n tien procent van de software die het in auto’s gebruikt in eigen huis, maar tegen 2025 moet dat zestig procent zijn. Dit jaar begint Car.Software met vijfhonderd medewerkers en in 2020 moet dat al oplopen tot ongeveer tweeduizend werknemers.

Bij de aankondiging zegt Volkswagen dat het over zes jaar al zijn auto’s wil voorzien van een eigen besturingssysteem met de naam vw.os en van Volkswagen Automotive Cloud. Details over het ‘operating system’ geeft de autofabrikant niet. De clouddienst van de autofabrikant is al eerder aangekondigd en Volkswagen werkt daarvoor samen met Microsoft.

In 2020 moeten de eerste auto’s met vw.os en Volkswagen Automotive Cloud uitkomen. Het eerste model met deze software is de elektrische ID.3. De volledige onthulling van dit model volgt in september op de autoshow van Frankfurt.

Volkswagen stelt dat het op dit moment met zeventig verschillende besturingssystemen werkt die draaien op software van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. De overstap naar een uniform systeem voor alle auto’s en merken van de Groep zal volgens het bedrijf een aanzienlijk schaalvoordeel opleveren. Bovendien wil het bedrijf zoveel mogelijk transformeren van hardware- naar softwarefabrikant.

De toepassingen van het nieuwe besturingssysteem © Volkswagen