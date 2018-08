Volkswagen Polo (2002-2010): volwassen 'klassieker'

Aankoopadvies Volkswagen Polo VI, 2002 – 2010 (9N)

• De oudste Polo’s van deze generatie zijn inmiddels al meer dan 16 jaar oud. Controleer dus extra goed of het onderhoudsboekje is bijgehouden.

• Bij de 1.2 driecilinder motoren kan het zijn dat de EGR-klep niet meer goed werkt, meestal door vervuiling.

• Een ander punt bij de 1.2 benzinemotoren zijn de distributiekettingen. Deze kunnen knappen.

• Nog een punt van aandacht bij de 1.2 benzinemotor zijn de kettingspanners. Deze kunnen soms iets te los raken en slippen. Hierdoor gaat de motor onregelmatig lopen met mogelijk ernstige schade tot gevolg.

• De schokdempers slijten relatief snel op een Polo. Als de auto te veel na-deint, is het zaak ze te vervangen.

• De rubbers voor de draagarmen aan de achterzijde kunnen eveneens snel slijten. Dit probleem kan verholpen worden door sterkere draagarmrubbers van de Seat Ibiza Cupra of Audi A2 te monteren. Die passen precies.

• Onder de raamrubbers kan roest voorkomen. Dat geldt ook voor de regenafvoer op het dak.

• De raamrubbers kunnen ervoor zorgen dat de waterafvoer niet functioneert. Dit resulteert in natte vloermatten.

• Bij het radiosysteem kan het display kuren vertonen en de informatie niet goed weergeven, terwijl de radio het zelf uitstekend doet.

Aanbod en prijzen

Van de beschikbare Polo’s uit de 9N-generatie heeft de meerderheid een benzinemotor onder de kap. Automaten zijn redelijk zeldzaam. Niet alle Polo’s zijn gebruikt om lange afstanden mee te rijden, er zijn voldoende exemplaren die nog geen ton gelopen hebben. In tegenstelling tot de vorige Polo was er geen Polo Variant (stationwagon) en de Polo Classic (sedan) werd niet in Nederland geleverd. Een klein aantal occasions van het aanbod betreft de speciale ‘CrossPolo’, een extra stoere versie van de vijfdeurs.

De goedkoopste exemplaren van deze Polo zijn er al vanaf 1.000 euro, dat zijn veelal diesels met een relatief hoge kilometerstand. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn, wel is het zaak de onderhoudsboekjes en het onderhoud extra goed te controleren. Vanaf 2.000 euro zijn er heel redelijke exemplaren te vinden met aanzienlijk minder kilometers. De duurste Polo’s van dit type kosten rond de 10 mille. Met dat bedrag kun je kiezen voor een sportieve Polo GTI of zo’n stoere CrossPolo.

Profiel

De zesde generatie Polo kwam in 2001 op de markt. In vergelijking met zijn voorganger was de Polo aanzienlijk volwassener. Dat was niet alleen qua gevoel, ook wat afmetingen betreft. De Polo 6N was slechts iets kleiner dan de derde generatie Golf. In eerste instantie was de Polo 9N leverbaar met twee benzinemotoren, een 1.2 driecilinder met 65 pk en een 1.4 viercilinder met 10 pk meer. Tevens waren er drie diesels: een ouderwetse 1.9 SDI, een driecilinder 1.4 TDI en een pittige 1.9 TDI uit de Passat.

Een jaar later werd er een 100 pk sterke 1.4 aan het gamma toegevoegd. Een automaat was alleen mogelijk met de 75 pk sterke 1.4. Voor 2004 werd het gamma uitgebreid met een Polo Fun. Deze Polo werd ontwikkeld door Volkswagen Individual, een speciale divisie van Volkswagen die zich bezighoudt met kleinschalige series (zoals de Golf R32) en bijzondere opties voor de Phaeton en Touareg. De Polo Fun stond hoger op zijn nieuwe 17” lichtmetalen velgen. Stoere bumpers, dakrails en felle kleuren maakten het plaatje af. De Polo Fun was relatief compleet uitgerust en alleen leverbaar met motoren met 75 pk of meer.

Een jaar later werd de Polo onderworpen aan een redelijk ingrijpende facelift. Zo maakten de kenmerkende ronde koplampen plaats voor enkele, grote exemplaren. De achterlichten bleven qua vorm gelijk, maar de indeling was anders. Nieuwe kleuren, velgen en bekledingen maakten het geheel af. Qua motoren werd het aanbod enorm uitgebreid. Zo kwam er een 1.2 instapper met 55 pk bij, evenals een 105 pk sterke 1.6. De oude 1.9 SDI werd met pensioen gestuurd. In plaats daarvan waren er enkel turbodiesels met 70, 80, 100 en zelfs 130 pk. De Polo Fun werd omgedoopt naar ‘CrossPolo’. Begin 2006 werd de Polo GTI gelanceerd, met een 1.8 turbo goed voor 150 pk. Qua uiterlijk speelde de Polo GTI overduidelijk leentjebuur met de GTI, de honingraatgrille met rode bies, vijfdaags velgen en sportstoelen met de kenmerkende beroemde schotse ruit. Een halfjaar later deed Volkswagen er nog een schepje bovenop met de 180 pk sterke Polo GTI Cup Edition.

Aan de andere kant van het spectrum stond de Polo BlueMotion. Deze had juist een bescheiden dieselmotor en vele aerodynamische en mechanische modificaties voor een minimaal verbruik.