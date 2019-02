Volkswagen vernieuwt de Passat

De vernieuwde Passat is herkenbaar aan zijn nieuwe grille en led-koplampen. Het interieur bevat nieuwe materialen en kleuren. Het verlichte Passat-logo, dat in plaats komt van de analoge klok, is een ware blikvanger op het dashboard. In de middenconsole is er een ruim, open opbergvak met optioneel een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones en een USB-C-aansluiting. Verder is een vernieuwd 700 Watt audiosysteem van Dynaudio leverbaar.

Het nieuwe infotainmentsysteem werkt nauw samen met de nieuwe Digital Cockpit van de Passat. App-Connect maakt het mogelijk om iPhones draadloos te laten samenwerken met Apple CarPlay. Bovendien is de Passat altijd online, dankzij een eigen sim-kaart. Het navigatiesysteem kan dankzij real-time verkeersinformatie een nog efficiëntere routegeleiding verzorgen. Bovendien kunnen bepaalde Samsung smartphones als mobiele sleutel worden gebruikt (voor openen/afsluiten en starten). IQ.DRIVE is de nieuwe naam voor alle assistentiesystemen van Volkswagen die (gedeeltelijk) autonoom rijden mogelijk maken. Travel Assist is één van deze systemen. Het maakt gebruik van adaptieve cruise control (ACC) en rijstrookbewaking. Hiermee is gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk tot 210 km/u. Maar er volgen nog steeds waarschuwingen als de bestuurder de handen langer dan 10 seconden van het stuur haalt.

Gras

Emergency Steering Assist is een nieuw systeem dat door middel van gerichte rem-ingrepen zorgt voor extra veiligheid bij plotselinge uitwijkmanoeuvres. Lane Assist is eveneens verder verbeterd: de nieuwe multifunctionele camera ‘ziet’ nu ook weg-afscheidingen van gras. De nieuwe Passat is nu net zoals de Touareg leverbaar met slimme Matrix led-verlichting zorgt voor extra comfort en veiligheid.

De vernieuwde Passat GTE plug-in hybride krijgt een grotere elektrische actieradius van circa 55 km volgens WLTP (70 km volgens NEDC). De belangrijkste noviteit in het motorengamma is de 2.0 TDI Evo, een zeer efficiënte 110 kW/150 pk sterke diesel, die per kilometer naar verwachting gemiddeld 10 gram minder CO2 uitstoot dan zijn voorganger. De 2.0 TDI Evo is de eerste van een nieuwe generatie dieselmotoren van Volkswagen, dat ondanks het drama met de sjoemelsoftware blijkbaar nog steeds geen afscheid neemt van de dieseltechniek.

Volledig scherm VW Passat © Volkswagen AG

