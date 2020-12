Volkswagen wil net zo snel auto's produceren als Tesla en bouwt complete fabriek om

De gloednieuwe fabriek van Tesla kan straks in 10 uur tijd een auto in elkaar zetten. Dat is minder dan de helft van de tijd die nu nodig is om een Golf of Tiguan, de belangrijkste modellen van Volkswagen, te produceren. Details over de Volkswagen-plannen, zoals de kosten die met de verbouwing zijn gemoeid, ontbreken. De productielocatie in Wolfsburg is de grootste ter wereld. Jaarlijks rollen meer dan 800.000 wagens deze fabriek uit.