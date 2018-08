Volkswagenconcern kan geen milieuvriendelijke auto's meer leveren

Deze Porsche 911 wilde liever een Alfa Romeo zijn

6 augustus Geloof het of niet, maar de auto die je hier ziet is een Porsche 911 cabriolet uit 1966. Het betreft een eenmalige creatie van het Italiaanse stijlhuis Bertone, dat hoopte dat dit de toen nieuwe Porsche 911 Cabriolet zou worden. De unieke auto zal volgens veilinghuis Gooding and Company rond de één miljoen dollar opbrengen.