Volkswagens nieuwe topmodel ID.7 is ‘eindelijk een iPhone op wielen’

Hendrik Muth, hoofd productmarketing van Volkswagen, windt er geen doekjes om: ,,We hebben onze belofte niet waargemaakt. Bij de introductie van de ID.3 beloofden we een iPhone op wielen te maken. Maar klanten melden ons al gauw dat hun auto helemaal niet zo gebruiksvriendelijk was als de smartphone van Apple. Integendeel zelfs.

,,Ik geef toe, we zijn te ver gegaan. Ook bij het weglaten van fysieke knoppen. We dachten dat een interieur met zo weinig mogelijk knoppen strak, opgeruimd en modern zou ogen. En dat je tegenwoordig toch zo'n beetje alles via een touchscreen kan bedienen. Maar dat bleek een stap te ver.‘’

Tegenover onze autoredactie onthult Muth dan ook dat de fysieke knoppen zullen terugkeren in toekomstige VW-modellen. ,,We hebben wel even tijd nodig om dat te ontwikkelen. Maar reken erop dat je in toekomstige VW's voor alles wat je tijdens het rijden moet bedienen, geen touchscreen meer nodig hebt. Mensen vinden dat toch te onhandig. We zullen ook de aparte knoppen voor klimaatregeling laten terugkeren.‘’

In het nieuwe topmodel ID.7 is deze nieuwe koers nog niet helemaal gevolgd. De auto was al te ver in ontwikkeling om nog tijdig te kunnen ingrijpen. Kleine verbeteringen zijn de afgelopen tijd wel al doorgevoerd. Zo heeft de ID.7 net als de onlangs gefacelifte ID.3 verlichting in de ‘sliders’: piepkleine touchscreens waarmee je al schuivend de temperatuur kunt verstellen. Een volgende stap wordt dus de terugkeer van gewone knoppen waarmee je dat kunt doen.

Een 15 inch centraal touchscreen is standaard in de ID.7.

Nieuw infotainment: sneller en overzichtelijker

In de nieuwe ID.7 valt ook op hoe het infotainment stappen vooruit is gegaan. Het heeft nu een groot 15 inch scherm. De menu's zitten veel logischer in elkaar. Er is standaard een aantal functies in beeld, zoals de klimaatregeling. En dankzij een nieuwe processor werkt het systeem veel sneller.

De ID.7 is ook de eerste Volkswagen die beschikt over ‘smart air vents’: een ingenieus systeem dat eerder bij Porsche werd geïntroduceerd. Het gaat om elektronisch gestuurde uitstroomroosters voor de ventilatie, koeling en verwarming. Ze laten zich via het touchscreen handmatig verstellen, maar komen ook automatisch in actie. Het systeem kan de standen van de uitstroomroosters aanpassen om zo effectief mogelijk te koelen of verwarmen.

Een andere noviteit in de ID.7 is een dimbaar panoramadak. Ook dat zagen we eerder bij Porsche en Renault komt er later dit jaar ook mee. Het glas van dit dak laat zich elektronisch aanpassen, om meer of minder licht door te laten.

Rijbereik tot 700 kilometer

Maar de ID.7 verrast ook in andere opzichten. Hij heeft een rijbereik van maximaal 700 kilometer en kan met 200 kW snelladen. De 210 kW/286 pk elektromotor is in de ID.7 Pro gekoppeld aan een 77 kWh accupakket (actieradius 615 kilometer) en kan dan met 170 kW snelladen. De ID.7 Pro S heeft een 86 kWh accupakket, kan met 200 kW snelladen en heeft een rijbereik van700 kilometer.

Deze ‘elektrische opvolger van de Passat', zoals VW hem zelf bestempelt, blijkt bovendien een waar ruimtewonder. Hij is 4,96 meter lang, 1,86 meter breed en 1,54 meter hoog. De beenruimte op de achterbank is indrukwekkend. Ook de bagageruimte is fors. De nu getoonde auto oogt als een sedan, maar is een hatchback: bij het openen van de achterklep gaat ook de achterruit omhoog. Maar al aan het einde van dit jaar komt er ook een stationwagon beschikbaar.

Komend najaar arriveert de ID.7 in de Nederlandse showrooms. De prijslijst begint waarschijnlijk bij circa 60.000 euro.

