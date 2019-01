Volvo roept wereldwijd 219.000 auto's terug wegens brandgevaar

Auto’s die in aanmerking komen voor de terugroepactie zijn de Volvo V40, V40 CC, S60, S60 CC, V60, V60 CC, XC60, V70, XC70, S80 en de XC90 gebouwd tussen 2015 en 2016. Het enige model dat vandaag de dag nog in productie is, betreft de dieselversie van de XC90.

Volvo Nederland heeft nog niet in kaart gebracht hoeveel Nederlandse auto's betrokken zijn, maar alleen al in België zijn het er 15.000. De kans is groot dat het bij ons om meer dan 20.000 auto's gaat. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen van verwondingen of schade door brand als gevolg van de lekkage, maar Volvo wil geen enkel risico nemen.