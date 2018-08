Volvo V40 (2011-heden): compacte elegantie

Aankoopadvies Volvo V40, 2011 – heden (P1)

• Bij de diesels is de EGR-klep een zwak punt. Deze kan vrij eenvoudig vervuild en verstopt raken. De motor kan dan overgaan op een veiligere modus en daarbij minder vermogen leveren. Een afbeelding van een schildpadje verschijnt dan op het instrumentenpaneel. Opnieuw starten kan soelaas bieden, maar de EGR-klep plus koeling moet dan eigenlijk vervangen worden. Bij de D4 komt het veel voor, bij de D3 en D2 motoren ook, zij het in mindere mate.

• Bij de D2-dieselmotoren willen de turbo’s er relatief snel mee ophouden. Controleer of de turbo goed werkt. Tijdens het rijden moeten de turbo bij ongeveer 1.750 - 2.000 toeren volle druk leveren. Als bestuurder merk je dat de auto dan het soepelst versnelt. De turbo hoor je ook fluiten.

• Iets anders om te controleren is de olie. Deze kan vervuild raken als er met de V40 voornamelijk korte afstanden zijn gereden.

• Niet zozeer een fout, wel opvallend: de eerste serie ‘T4’-motoren kwam bij Ford vandaan. Om de transmissie en aandrijflijn een beetje te sparen, werd het koppel bewust begrensd in de eerste en tweede versnelling.

• De Volvo V40 kon geleverd worden met bijzondere (veiligheids-)systemen zoals BLIS (dodehoeksensoren) en actieve cruise control. Check altijd of deze probleemloos werken. Vervanging kan erg kostbaar zijn.

• Controleer ook de achteruitrij-camera. Deze kan een verstoord beeld doorgeven. De camera vervangen is dan meestal de beste (maar niet de goedkoopste) optie.

• De meeste V40’s hebben ‘Keyless Entry’. Deze functie kan echter soms haperen. De ontvangst is namelijk niet altijd even goed. Dit kan komen door defecte sensoren. Vervangen is mogelijk, maar wel prijzig: 500 euro per deur.

Aanbod en prijzen

De Volvo V40 was de lease-lieveling van Nederland. Zo was de Volvo V40 D4 een van de weinige auto’s met 190 pk en 14 procent bijtelling, maar ook de andere varianten waren zeer populair in Nederland. De meeste auto’s met lage bijtelling waren echter erg langzaam. Op dit moment is er een ruim aanbod aan V40’s te koop op AutoTrack.nl. Dat zijn allemaal vijfdeurs hatchbacks. Ook was er een V40 Cross Country, in principe dezelfde hatchback, maar dan iets hoger op de wielen en uitgerust met stoere bumpers. Op de V40 Cross Country was het mogelijk om vierwielaandrijving te bestellen.

Dat de diesels populair waren, is ook te zien aan het aanbod. De meeste V40’s hebben een handgeschakelde versnellingsbak, automaten zijn veruit in de minderheid. De goedkoopste V40’s kosten zo’n 10.000 euro. Dat zijn D2-diesels met kilometerstanden tussen de 150.000 en 200.000 km in een relatief eenvoudige uitvoering, alhoewel er ook enkele luxe ‘Summum’-uitvoeringen te vinden zijn voor dat bedrag. De duurste V40’s zijn Cross Country’s in zeer luxe uitvoering van enkele maanden oud met minder dan 10.000 km op de klok. Deze kosten zo’n 35 mille.

Profiel

De Volvo V40 kwam in 2012 op de markt als opvolger van de Volvo C30 en min of meer ook de V50. De V40 staat op een doorontwikkelde versie van Fords ‘Global C’-platform, waar de C30 en S40 ook op stonden. Sommige motoren kwamen ook nog bij Ford vandaan. Voorheen was Ford nog eigenaar van Volvo en werd er veel techniek gedeeld. De T3 (150 pk) en T4 (180 pk) zijn EcoBoost-blokken. De T5 (254 pk) was een echte Volvo motor met vijfcilinder. Een zelfde verdeling was te bemerken bij de diesels. De D2 was een 1.6 Duratec (115 pk) van Ford, maar de D3 (150 pk) en D5 (177 pk) waren vijfcilinders van Volvo zelf.

In 2014 werd het hele motorengamma ietwat op de schop genomen. De 1.6 EcoBoost motoren met 150 en 180 pk bleven, de 120 pk versie kwam erbij. De vijfcilinder T5 werd vervangen door een viercilinder met 245 pk, maar bleef T5 heten. De cijfers geven de positie van de motoren aan, niet zozeer het aantal cilinders. Ook komt er een splinternieuwe D4 diesel bij, een viercilinder van Volvo met 190 pk.

In 2016 wordt de gehele range gefacelift. Het meest kenmerkende zijn de ‘Thor’-koplampen, een designfeature die de toen splinternieuwe XC90 als eerste had en nu het familiegezicht is van Volvo. De verdere wijzigingen bleven verder zeer beperkt qua uiterlijk. Op zich logisch, want dat is juist wat zo enorm gewaardeerd wordt aan de auto. Omdat de motoren onlangs al vernieuwd waren, gebeurde er op technisch vlak vrij weinig.