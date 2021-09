Voor de elektrische leasefiets laten automobilisten graag hun auto staan

Ook privé meer fietsen

Opvallend is ook dat driekwart van de respondenten aangeeft meer privé te zijn gaan fietsen. De e-bike en de speed-pedelec vinden gretig aftrek in de zakelijke leasemarkt. Om precies te zijn 70 procent van de gebruikers kiest voor een elektrische zakelijke fiets en is bereid een afstand tot 15 kilometer enkele reis af te leggen. In de particuliere markt is dat 44 procent. Voor de zakelijke speed-pedelec (elektrische fiets met een topsnelheid van maximaal 45 km/h), ligt dit percentage met 2,8 procent zelfs ruim 2 keer hoger dan in de particuliere markt.

16 september: fiets-naar-je-werk-dag

Het onderzoek van Lease a Bike vond plaats in het kader van de vijftiende nationale Fiets naar je Werk dag op donderdag 16 september. De dag is in het leven geroepen als stimulans om vaker de fiets naar het werk te pakken. De leasefietsregeling verving in januari 2020 het oude fietsplan, waarbij werknemer en werkgever de gefietste kilometers moesten registreren. Bij de leasefietsregeling geldt een vaste bijtelling van zeven procent en is de fiets onbeperkt voor zowel woon-werkverkeer als privé te gebruiken. De kosten van de zakelijke fiets worden met het brutosalaris verrekend. In de praktijk draagt 50 procent van de werkgevers bovendien bij in de kosten.