Vooral Brabantse afrijders kiezen voor faalangstexamen

In kaartBrabantse rijbewijseigenaren in spé kiezen bij het afrijden voor hun rijbewijs B relatief vaak voor het faalangstexamen, zo blijkt uit cijfers die LocalFocus opvroeg bij het CBR. Zij krijgen meer tijd tijdens het afrijden, kunnen om een time-out vragen en krijgen een instructeur die getraind is in het begeleiden van mensen met faalangst.

Het examen is niet makkelijker, aldus het CBR: alle kandidaten moeten aan dezelfde eisen voldoen om het roze pasje te krijgen. Er werden vorig jaar net iets meer dan 25 duizend van dit soort examens afgenomen. Op het hoogtepunt in 2016 waren dat er bijna 27 duizend. Toch zijn het er nog altijd veel in vergelijking met eerdere jaren; vijf jaar geleden werden nog zo'n tienduizend faalangstexamens afgenomen. Waarom er nu sprake is van een daling, is voor het CBR niet duidelijk.

Brabant

Van de tien gemeenten waarin relatief de meeste faalangstexamens voor een autorijbewijs worden afgenomen, liggen er acht in Noord-Brabant. Meer dan vijftien procent van de rijexamens in die gemeenten is een speciaal faalangstexamen. Ter vergelijking; in de vier grote steden is dat slechts zo'n drie tot vijf procent.

Het rijvaardigheidsbureau weet niet waarom dit examen in Brabant populairder is. Volgens een woordvoerder kan het zijn dat kandidaten zo enthousiast zijn over dit meer ontspannen examen, dat ze hun vrienden en vriendinnen 'aansteken'. Bovendien werd het speciale examen in 2009 als eerst als proef uitgevoerd in Eindhoven. Dat kan ervoor gezorgd hebben dat dit examen meer bekendheid geniet in de regio en daardoor nog altijd populair is.