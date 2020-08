‘Voorstoel nieuwe Tesla net zo onveilig als een tuinstoel’

Ongevallen met een Tesla-auto trekken veel aandacht - zeker als de accu’s ontploffen of wanneer de zogenaamde ‘Autopilot’ aan stond. Deze foto van een Facebook-groep ziet er minder spectaculair uit, maar is veel schokkender. Het toont een ingeklapte passagiersstoel van een recent uitgebrachte Tesla Model Y.

Op de foto’s is te zien dat de achterkant van de Tesla een flink stuk naar binnen is geschoven. De passagier zou achteraf hebben gezegd dat hij ‘ontspannen en licht achterover leunde’ op de stoel toen het ongeval plaatsvond. Dergelijke schade is veel gevaarlijker dan het lijkt. Het ongecontroleerd breken van de stoel kan elke passagier op de achterste rij schade berokkenen. Bij een iets hogere belasting had de stoel kunnen breken en dan was ook de passagier zelf in groot gevaar geweest.