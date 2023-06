Vraag naar tweedehands dieselauto’s stijgt: dit is de reden

In mei zochten Nederlanders op Gaspedaal en Autotrack het meest naar gebruikte benzineauto’s. Ruim 57 procent van de zoekopdrachten had betrekking op een occasion met een benzinemotor. Hybride auto’s met een benzinemotor waren met een aandeel van 22 procent van de zoekopdrachten daarna het meest gewild.

Opmerkelijk is de toenemende populariteit van occasions met dieselmotor. In bijna 9 procent van de in mei ingevoerde zoekopdrachten op Gaspedaal en Autotrack zochten Nederlanders naar een tweedehands diesel. Dat aandeel was sinds augustus 2022 niet meer zo groot.

Dalende dieselprijzen

Waarschijnlijk hangt de heropleving van de vraag naar gebruikte diesels samen met de dalende dieselprijzen. Het prijsverschil tussen benzine en diesel aan de pomp neemt nog altijd toe, in het voordeel van diesel. Daarmee is diesel lucratiever geworden. De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter Euro95 (E10) is volgens United Consumers €1,96 en die van een liter diesel €1,64.

In mei werd op Autotrack en Gaspedaal zelfs vaker gezocht naar een tweedehands diesel dan naar een gebruikte elektrische auto. In 8,2 procent van de zoekopdrachten werd gezocht naar een tweedehands elektrische auto. Lpg-auto’s, hybride auto’s met dieselmotor en auto’s die op aardgas (cng) rijden, waren goed voor achtereenvolgens 1,9, 1,4 en 0,7 procent van de zoekopdrachten.

Volledig scherm De prijs van diesel is weer ruim onder die van benzine gezakt. © ThinkStock

Populairste merken en modellen

Kia verkocht de afgelopen maand de meeste nieuwe auto’s. Bovendien hadden de Koreanen met de Picanto de meest geregistreerde nieuwe personenauto in handen. Opvallend genoeg vinden we Kia niet terug in de top 10 van populairste merken op Autotrack en Gaspedaal. Volkswagen was met een aandeel van ruim 10 procent afgelopen maand het merk waar de meeste potentiële occasionkopers naar zochten, gevolgd door Audi (8,4 procent), BMW (7,9 procent) en Mercedes-Benz (6,2 procent). De plekken vijf tot en met tien zijn voor achtereenvolgens Ford (5,6 procent), Toyota (5,1 procent), Peugeot (4,3 procent), Volvo (4,2 procent), Opel (4,1 procent) en Renault (4 procent).

Volkswagen Golf op 1

De Volkswagen Golf bleek in mei de populairste occasion. In 2,2 procent van de zoekopdrachten waarbij een merk en model werden ingevuld, was de gezochte auto een Golf. Op plek twee vinden we de Volkswagen Polo (1,7 procent), op drie de BMW 3-serie (1,5 procent). De plekken vier tot en met tien zijn voor achtereenvolgens de Audi A3, Ford Focus, Volkswagen Tiguan, Audi A4, Mercedes-Benz C-klasse, BMW 5-serie en de BMW 1-serie.

Stationwagon blijft populair

Hoewel de automarkt wordt bestookt met nieuwe SUV’s en cross-overs, is de stationwagon op de Nederlandse tweedehandsmarkt de populairste carrosserievorm. In ruim 23 procent van de zoekopdrachten zochten Nederlanders in mei naar een gebruikte stationwagon. De hatchback was met een aandeel van 22,4 procent in de zoekopdrachten daarna de populairste carrosserievorm, gevolgd door de SUV (14,6 procent) en de sedan (9,6 procent). Ook opvallend is de interesse die de Nederlandse occasionzoeker heeft in MPV’s. In bijna 9 procent van de zoekopdrachten werd gejaagd op een gebruikte ‘ruimteauto’.

Favoriete autokleur

Nederlanders hebben het liefst een zwarte auto, zo blijkt uit de cijfers. In 26,9 procent van de zoekopdrachten zochtend landgenoten naar een zwarte occasion. Op plek twee en drie vinden we wit (19,6 procent) en grijs (14,6 procent). De eerste echte kleur staat op plek vier (blauw, 13,4 procent), gevolgd door rood op de vijfde plek.

Tot een ton

In ruim 14 procent van de zoekopdrachten waarbij een maximale kilometerstand werd opgegeven, betrof het een maximale kilometerstand van 100.000. In net geen 10 procent van de gevallen keken gegadigden naar een occasion met maximaal 150.000 kilometer ervaring. In 8,9 procent van de gevallen opende Nederlanders de jacht op een gebruikte auto met maximaal 10.000 kilometer ervaring. Zoekopdrachten met een bovengrens van 80.000, 50.000 en 120.000 kilometer eindigden op plekken vier, vijf en zes. Bouwjaar 2018 was in de zoekopdrachten de meest voorkomende (11,8 procent), gevolgd door 2019 (9,3 procent), 2020 (9,1 procent) en 2017 (8,8 procent).

