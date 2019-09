Vrouw verhuurt achterbank auto voor 9 euro per nacht op Airbnb

Wie logeert bij Desiré Cyprien, kiest volgens de advertentie voor een gezellig en betaalbaar kampeerverblijf. De locatie is een tuin in Sheerness-on-sea, vlakbij het strand. ‘De auto staat in een omheinde achtertuin in Beach Street, waarin ook andere gasten kunnen logeren’, meldt de advertentie. Die slapen bijvoorbeeld in een caravan of een tent. ‘Op verzoek van de huurder kan de auto ook naar de voortuin verplaatst worden. Gasten krijgen een sleutel voor toegang tot de achtertuin en kunnen de buitenfaciliteiten zoals toilet, wastafel, tafel en stoelen gebruiken. Indien gewenst, is ook een toilet binnen beschikbaar.’

Volledig scherm Toilet en wastafel zijn bij de prijs inbegrepen. © RV Airbnb

Foto’s tonen een luchtbed met kussen en dekentje op de achterbank van een Nissan Juke - een kleine SUV. Reizigers kunnen hun bagage opbergen in de kofferbak. Ze krijgen een sleutel van de auto, zodat ze hun ‘kamer’ kunnen afsluiten.

Volledig scherm De locatie ligt vlakbij het strand, en op een uurtje rijden van London. © RV Google Maps

Voor de advertentie van de auto zijn nog geen recensies, maar Desiré verhuurt ook andere accommodaties. Zo staat er in haar tuin ook een caravan (17 euro per nacht) en een tent (9 euro per nacht). Huurders kunnen dus tijdens hun verblijf ook kennismaken met andere vakantiegangers.

Volledig scherm Desiré verhuurt in haar tuin ook nog een caravan en een tent, en in haar huis een kamer. © RV Airbnb

Citytrip naar London

Voor al haar onderkomens samen schreven al 67 bezoekers een recensie. Paula uit Londen bijvoorbeeld ging er naartoe met haar kindje, een kleuter. ,,We hadden een geweldige tijd in de caravan van Desiré”, schrijft ze. ,,Dichtbij het strand en er was een leuke zandbak en speeltuin in de buurt. Goede prijs en Desiré was een geweldige gastvrouw!”