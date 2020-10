VW ID.4: Volkswagens eerste SUV op stroom is ruimer dan de ID.3

Rij-impressie en videoIn sneltreinvaart introduceert Volkswagen nieuwe, elektrische modellen, de sjoemeldiesels snel achter zich latend. De ID.3 staat net in de showroom of de ID.4 dient zich al aan: een SUV die nog meer kopers moet trekken.

De Nederlandse VW-importeur, Pon in Leusden, hoopt voor het einde van dit jaar al de eerste exemplaren van de Volkswagen ID.4 aan de kopers te kunnen overhandigen. Want als het kenteken nog dit jaar wordt geregistreerd kunnen zakelijke rijders nog profiteren van een fiscale bijtelling van 8 procent. Per 1 januari gaat die namelijk omhoog naar 12 procent.

De nieuwe ID.4 staat letterlijk en figuurlijk net iets hoger op de ladder dan de ID.3. Waar die laatste een soort hoge hatchback is met het formaat van een Golf, is de 'Vier' in feite een cross-over, ofwel een kruising tussen een stationwagen en een semi-terreinwagen (of SUV). Met zijn lengte van 4,58 meter is hij welgeteld 31 centimeter langer dan de ID.3.

Volkswagen rept trots over het ruime interieur: hoewel de ID.4 18 centimeter korter is dan de komende Tesla Model Y, die qua carrosserievorm redelijk vergelijkbaar is, zou het interieur 6 centimeter langer zijn. En dan heeft de VW ook nog een voorsprong op de markt: de Tesla wordt pas medio volgend jaar verwacht.

Tijdens onze eerste kennismaking toont de ID.4 zich vooral op de achterbank een stuk ruimer dan zijn kleinere broer: voor langere mensen kan de hoofd- en beenruimte achterin de ID.3 aan de krappe kant zijn, maar in de ID.4 heb je zowel bij kruin als tenen meer dan genoeg ruimte. Ook voorin overtuigt de SUV, net als de ID.3, met een ruimtelijke gevoel. Dat dankt het aan een opgeruimd dashboard, een grote voorruit en een prettig lage middentunnel.

Accupakketten

Wie een ID.4 bestelt, kan kiezen uit twee verschillende accupakketten. De exemplaren die het eerst worden geleverd, zijn allemaal voorzien van het grootste pakket met een inhoud van 77 kWh (kilowattuur). Daarmee kan de ID.4 volgens Volkswagen zo'n 520 kilometer ver komen op één laadbeurt. Deze versie kan bovendien snelladen met maximaal 125 kW (kilowatt), terwijl die snelheid op 100 kW blijft steken bij de modellen met het kleinere accupakket. Die versies volgen begin 2021 en hebben 52 kWh in de wagenbodem, goed voor een bereik van ongeveer 360 kilometer.

Volkswagen garandeert dat na acht jaar of 160.000 km nog altijd 70 procent van de oorspronkelijke accucapaciteit beschikbaar zal zijn. Bovendien is acht jaar lang het onderhoud aan deze VW gratis, met uitzondering van slijtagegevoelige onderdelen zoals remschijven, remblokken, ruitenwissers, banden en eventuele schade die ontstaat door invloeden van buitenaf.

In de basis is elke ID.4 voorlopig voorzien van één motor, tussen de achterwielen. Hij heeft dan achterwielaandrijving, net als de ID.3. De motor is verkrijgbaar met vier verschillende vermogens, die gekoppeld zijn aan de uitrustingsniveaus: de goedkoopste Pure krijgt 109 kW (150 pk), de Pure Performance levert 125 kW (170 pk), de luxere Pro is goed voor 129 kW (175 pk) terwijl de Pro Performance een vermogen van 150 kW ofwel 204 pk levert. Met die laatste motorisering sprint de 2000 kilo wegende ID.4 in zo'n 8,5 seconden van nul naar 100, terwijl een topsnelheid van 160 km/u mogelijk is.

Volledig scherm VW's eerste elektrische SUV. De versie die met 125 kW kan snelladen heeft maar een halfuurtje nodig om weer 320 kilometer verder te kunnen rijden. In sneltreinvaart introduceert Volkswagen nieuwe, elektrische modellen, in de hoop het tijdperk van gesjoemel met diesels zo snel mogelijk achter zich te laten. De ID.3 staat amper in de Nederlandse showrooms en nu al is de ID.4 onthuld: een SUV die nog meer kopers moet trekken.

GTX

Volkswagen belooft dat aan het einde van 2021 een nóg sterkere versie komt die luistert naar de naam 'GTX'. In de lijn van de GTI-, GTE- en GTD-modellen wordt dit een extra sportieve ID.4 met twee motoren (vierwielaandrijving!), een afwijkend uiterlijk en 'indrukwekkende prestaties'. Wat die prestaties zijn en hoe veel vermogen de motoren leveren, houdt Volkswagen nog even onder de pet.

Ondanks de 204 paardenkrachten in het door ons gereden pre-productiemodel voelt de ID.4 niet aan als een snelle auto. Daarvoor is hij te zwaar. Bovendien reageert de motor niet zo gretig als in een Tesla. Hoewel de versnelling soepel en vlot verloopt, heb je nooit het idee dat de ID.4 is gemaakt voor stoplichtsprintjes.

Dat is hij natuurlijk ook niet, want deze familieauto moet uitblinken in rust en comfort. En dat doet hij. Ongeacht het type wegdek blijkt de ID.4 een bovengemiddeld goed geisoleerde auto. Of je nu op slecht asfalt rijdt, op hoge snelheid doortrekt of over dennenappels op een onverhard bospad gaat: in de ID.4 word je niet gestoord door sterk windgeruis of lawaai uit de wielkasten.

Ook het veercomfort van het onderstel staat op een hoger plan dan bij sommige andere elektrische auto's. De vering is soms ronduit soepel, terwijl de grote VW wel prettig evenwichtig reageert op je commando's. Omdat een groot deel van het gewicht laag bij de grond ligt (het 77 kWh-accupakket alleen al weegt 500 kilo) helt de cross-over niet overdreven op één kant in snelle bochten en gaat hij op slechter wegdek niet deinen of waggelen. Wel voel je het flinke gewicht: wie wat harder een bocht in rijdt, ontdekt al vrij snel dat de voorbanden alles op alles moeten zetten om de auto op koers te houden.

Volledig scherm VW’s eerste elektrische SUV. De versie die met 125 kW kan snelladen heeft maar een halfuurtje nodig om weer 320 kilometer verder te kunnen rijden. © Volkswagen

Display

In het interieur heeft de ID.4 veel weg van de ID.3: met een klein schermpje voor de neus van de bestuurder en een groter aanraakscherm in het midden van het dashboard, is de opzet vrijwel identiek. Ook hier een draaischakelaar aan de stuurkolom waarmee je de automaat bedient, een lichtgevende strip onder de voorruit waarmee de auto boodschappen kan tonen (bijvoorbeeld de laadstatus van de accu's) én een head-up display met augmented reality.

Die laatste voorziening, waarmee de auto bijvoorbeeld bewegende navigatie-aanwijzingen in de voorruit kan projecteren, werkte bij onze kennismaking nog niet. ,,Maar tegen de tijd dat de eerste ID.4's op de weg verschijnen, zal het functioneren'', belooft VW.

Zulke moderne snufjes zijn leuk, maar de ID.4 zal de koper toch vooral moeten overtuigen met z'n comfortabele rijgedrag, ruimere interieur en betere inzetbaarheid in vergelijking met de ID.3. Zo biedt de ID.4 de mogelijkheid om een geremde aanhanger van maximaal 1000 kilo te trekken, terwijl de kleinere ID.3 hooguit een fietsendrager met maximaal 75 kilo aankan. Maar een echte caravantrekker wil dus ook deze ID.4 nog niet worden. De bagageruimte is flexibel in te delen en varieert van 543 tot 1575 liter: meer dan genoeg voor een auto van dit formaat.

De Nederlandse importeur hult zich nog in stilzwijgen over de prijzen van de nieuwe VW, maar de onlangs onthulde Skoda Enyaq is waarschijnlijk een goed ijkpunt. Deze elektrische Tsjech is qua grootte en techniek vrijwel identiek aan de ID.4 en bij hem beginnen de Nederlandse prijzen bij een krappe 40.000 euro.

Volledig scherm De ID.4 geeft zowel voor- als achterin een ruimtelijk gevoel.

Volledig scherm VW’s eerste elektrische SUV. De versie die met 125 kW kan snelladen heeft maar een halfuurtje nodig om weer 320 kilometer verder te kunnen rijden. © Volkswagen

Volledig scherm De versie die met 125 kW kan snelladen heeft maar een halfuurtje nodig om weer 320 kilometer verder te kunnen rijden. © Volkswagen

Volledig scherm VW’s eerste elektrische SUV. De versie die met 125 kW kan snelladen heeft maar een halfuurtje nodig om weer 320 kilometer verder te kunnen rijden. © Volkswagen

Volledig scherm VW’s eerste elektrische SUV. De versie die met 125 kW kan snelladen heeft maar een halfuurtje nodig om weer 320 kilometer verder te kunnen rijden. © Volkswagen