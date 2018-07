VW Kever en T1-bus keren terug, maar dan elektrisch

VW-topman Herbert Dies wil de emotionele band met iconische modellen uit het verleden versterken. Dat kan zelfs betekenen dat de Volkswagen Beetle, die nu uit productie is genomen, terugkeert - zij het enkel als zuiver elektrische versie. De komst van een moderne elektrische variant van de microbus T1 is al zeker.

Maar eerst komt de microbus I.D. Buzz op de markt. Dit model is geïnspireerd op de klassieke T1 en staat over drie jaar in de showroom. Volgens Klaus Bischoff, designchef bij VW, komt de elektrische Beetle er pas nadat de elektrische massamodellen zijn geïntroduceerd. ,,Onze taak is in de eerste plaats om massamodellen te verkopen. Anders wordt het verhaal te duur. Pas daarna is er ruimte voor auto’s met een sterkere emotionele lading”.