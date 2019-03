VW-topman verontschuldigt zich voor ‘nazi-slogan’

EBIT is een Engelse afkorting (Earnings Before Interests and Taxes) waarmee bedrijven in hun boekhouding de operationele winst aanduiden. ‘Arbeit macht frei’ was een slogan die boven verschillende concentratiekampen van de nazi's hing. De spreuk hing onder andere aan de ingangspoort van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.