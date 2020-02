Waarom Afrikaanse Nissans minder veilig zijn dan andere Nissans

De instantie liet dit bestverkochte pick-upmodel in Afrika botsen met een tweedehands Nissan Navara NP300, die in 2015 in Europa is geproduceerd. Het verschil in veiligheid tussen het nieuwe Afrikaanse model en de tweedehands Europese versie blijkt schokkend groot. De nieuwe Nissan Hardbody presteert aanzienlijk slechter dan de tweedehands Nissan Navara, in die mate dat de bestuurder in de nieuwe Afrikaanse Nissan waarschijnlijk zou zijn overleden aan zijn verwondingen, terwijl de bestuurder van de tweedehands Europese Nissan nagenoeg ongedeerd zou zijn weggelopen.