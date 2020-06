‘Waarom beter niet de wasstraat in met cabrio met linnen kap?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom hoeven ruitenwis­sers niet de hele ruit te wissen?’

13 juni ,,Mijn Nissan Qashqai is een fijne auto, maar een grote ergernis zijn de ruitenwissers. Die laten rechts een enorm stuk van de ruit onberoerd. Daardoor is er beperkt zicht, zeker voor de passagiers. Hoe is het mogelijk dat zo veel merken nog steeds vasthouden aan dit ouderwetse systeem? Waarom niet, zoals Opel of Ford, kiezen voor een systeem waarbij de wisserbladen vrijwel het hele ruit-oppervlak wissen? Het zicht op de weg en daarmee de veiligheid zou aanzienlijk verbeteren. Wellicht zou dit wettelijk verplicht moeten worden”, aldus lezer Henk Glashorst.