Waarom de Opel Astra Sports Tourer een typisch Nederlandse auto is

MET VIDEOZonder SUV doe je niet mee als autofabrikant, en dus heeft ook het soms wat behoudende Opel met de Mokka zo’n multifunctionele semi-terreinauto in het programma. Gelukkig schuift Opel de historie in het bouwen van stationwagons niet zomaar aan de kant. Daarom is er nu ook weer een Sports Tourer op basis van de Opel Astra.

Gaan we eerst even terug naar 1963, naar de eerste Opel Kadett, dan zien we dat daar ook al een stationversie van was. Opel noemde die variant destijds heel creatief Caravan. De benaming die een mix moest vormen tussen Car en Van, oftewel een auto met de mogelijkheden van een bestelwagen. Vanaf dat moment tot nu is een kleine 25 procent van alle Kadetts en Astra’s een stationwagon geweest. De wetenschap dat de Opel Kadett lange tijd Nederlands populairste auto was, houdt in dat een flink deel van de bevolking moet zijn opgegroeid met de Kadett Caravan.

Volledig scherm De nieuwe Opel Astra Sports Tourer. © Opel

Nederlanders hebben iets met stations. Lekker handig, pragmatisch zelfs, veel waar voor je geld: allemaal kenmerken die passen bij het fenomeen stationwagon. Maar de populaire SUV van tegenwoordig heeft op een of andere manier toch iets frivools, wat ontbreekt bij zo’n degelijke station. Maakt dat de Opel Astra Sports Tourer tot een oubollige auto? Misschien qua imago enigszins, maar in de praktijk mag de ruime Astra er best zijn.

Volledig scherm De ultieme voorganger: de Opel Kadett Caravan uit de jaren zestig. © Opel

Opels van de laatste jaren hebben sowieso een keurige vormgeving, met de scherp gesneden neus zelfs licht sportief. De lengte van de Sports Tourer nam met 6 centimeter af ten opzichte van zijn voorganger, de ruimte tussen de voor- en achterwielen daarentegen groeide met 7 centimeter. Dat maakt de jongste generatie Sports Tourer dus een fractie beter handelbaar in de dagelijkse praktijk, zonder dat dit ten koste gaat van de binnenruimte.

Bagageruimte gegroeid

Dan waar het om draait bij de Sports Tourer: zijn bagageruimte. De inhoud hiervan groeide bij de nieuwste versie van 540 liter tot 598 liter. Da’s serieus fors. Bovendien heeft de ‘kofferbak’ een mooi vierkante vorm. De ruimte is mede zo groot doordat de rolhoes, die spullen in de bagageruimte aan het zicht kan onttrekken, vrij hoog zit. De hoes sluit tot vlak onder de lijn van het zijraam. Door een tik tegen de achterkant te geven rolt het ‘afdekkleed’ zich op, in de richting van de achterbank.

Volledig scherm © Opel

Overigens heeft de bagageruimte van de Astra met plug-in-aandrijflijn aanmerkelijk minder ruimte te bieden. De accu waar de energie in zit die de elektromotor voedt vraagt wat ruimte, zodat er 518 liter overblijft. Kom je tekort, dan kun je de achterbankleuning vanuit de bagageruimte omklappen.

Hartstikke handig is de ruimte onder de laadvloer, waar je (bij de plug-in) bijvoorbeeld de laadkabel in kunt opbergen, of andere spullen waarvan je wilt dat niemand ze ziet liggen. De achterklep, naar wens elektrisch te bedienen, opent ver. Dusdanig ver dat je niet je kruin bezeert doordat het slot erin prikt als je onder de klep staat, tenzij je de lengte hebt van een basketbalspeler.

Benzine, hybride en diesel

Opel zegt het dieseltijdperk nog steeds niet gedag. De Sports Tourer is verkrijgbaar als benzine, hybride en met een dieselmotor. Juist die Astra met hybride plug-in-aandrijving vormt een degelijk alternatief voor de dieselvariant. Met 180 pk kom je aan kracht niets tekort. Ga je beheerst met het gaspedaal om, dan haal je zo’n 60 kilometer op de elektromotor, volledig elektrisch rijdend dus, als althans de 12,4 kWh accu volgeladen is. Dat laden kan op 3,7 kW of optioneel op 7,4 kW. Zeker als je voornemens bent vaak elektrisch te rijden en dus vaak te laden, kies dan de sterkere boordlader in de optielijst.

Volledig scherm © Opel

De aandrijflijn voelt op zich prima aan, maar je merkt dat er twee verschillende aandrijfbronnen zijn. Zo soepel als bij een hybride aandrijflijn van een Toyota de auto functioneert, zo strak werken de elektro- en benzinemotor in de Opel niet samen.

De prijslijst van de Astra Sports Tourer start bij €33.149 voor de 1.2 driecilinder met 110 pk. De Astra Plug In Hybrid kost €40.149. Het prijsverschil tussen een Sports Tourer en een Astra vijfdeurs hatchback bedraagt zo’n 1200 euro. Beslist een aanvaardbaar extra bedrag, gezien de extra mogelijkheden die je daarvoor terugkrijgt.

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.