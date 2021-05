Waarom deze doodgewone auto in 34 jaar minder dan duizend kilometer heeft gereden

De Mercedes E-Klasse uit 1987 die onlangs een nieuwe eigenaar kreeg, is geen auto met een verzamelaarsstatus. Tenzij de kilometerstand absurd laag is, zoals bij deze 230 E met een teller die exact 995 kilometer aangeeft.

De auto is vrij simpel uitgevoerd. Ook zijn kleur Astral Silver is niet ongewoon. Tussen eind 1984 en 1997 werd deze E-Klasse met de fabriekscode W 124 een miljoen keer gebouwd en verkocht. De auto werd aangeboden als sedan, stationwagon, coupé en cabriolet. Verzamelaars zijn er wel voor te vinden, maar dan vooral voor de topmodellen zoals de 500 E (tot 1993), de E 500 (vanaf 1993) en de zeldzame AMG-versies 300 E-24 3.4 AMG, E 36 AMG en E 60 AMG.

Volledig scherm De Mercedes 230 E uit 1987 © Mechatronik

Deze saaie zilverkleurige 230 E is dat allemaal niet. Het enige wat hij wel heeft is een extreem lage kilometerstand. Daardoor hebben we hier te maken met een 34 jaar oude, nieuwe auto. Deze W 124 werd in 1987 afgeleverd aan de Mercedes-Benz-vestiging in Braunschweig, waar de onopvallende sedan als showroommodel werd gebruikt. Kennelijk was er destijds weinig belangstelling voor de vrij karig uitgeruste Mercedes-Benz, want na ongeveer een jaar werd besloten het voertuig in een opslag te stallen.

Volledig scherm De Mercedes 230 E uit 1987 © Mechatronik

De auto zou daar uiteindelijk 33 jaar blijven staan, veilig, droog ongebruikt. Pas in maart 2021 werd het voertuig herontdekt door een dealer en te koop aangeboden. De 132 pk sterke 230 E met handgeschakelde versnellingsbak verkeert in absolute topconditie. De lak is onberispelijk, de kunststof bumpers zijn als nieuw en het grijze stoffen interieur is praktisch ongebruikt.

Volledig scherm De Mercedes 230 E uit 1987 © Mechatronik

De optielijst is helaas kort en omvat een trekhaak, ABS, elektrisch schuifdak, automatische antenne en een MB Audio 30 radio. Theoretisch gezien is de auto direct gebruiksklaar zijn, want de E-Klasse heeft een servicebeurt gehad en een nieuwe TÜV-goedkeuring. Toch is de kans groot dat de auto meteen weer de opslag in gaat. Want voor alledaags gebruik is de auto vermoedelijk te duur. Een verzamelaar kocht de auto vrijwel direct van de Duitse firma Mechatronik voor een bedrag van 49.500 euro.

