Waarom Duitse auto's gemiddeld sterker zijn dan ooit tevoren

Benzine of elektrisch: wat is mijn auto over vijf jaar nog waard?

15:00 Consumenten zijn steeds meer in dubio over de vraag wat ze moeten kopen: een auto op brandstof of semi-elektrisch? Wat zal de restwaarde van mijn benzine- of dieselauto over een paar jaar zijn? Vrijwel niets, plaagt Tesla-topman Elon Musk. Het wordt minder, stelt de ANWB, maar nu nog niet.