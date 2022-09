Waarom een afschuwelijk ongeluk ons niet tegenhoudt: 'Geen enkel besef dat het mis kan gaan’

VRAAG & ANTWOORD ‘Ook in Nederland rijden vrachtauto’s niet op zondag’

‘U beantwoordde laatst de vraag waarom vrachtauto’s in Duitsland niet op ’s zondags mogen rijden en in Nederland wel’, aldus lezer Hans de Wagt in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Echter, vrachtwagens mogen in Nederland ook niet op zondag rijden. Uitzonderingen zijn bederfelijke goederen, zeehavenvervoer en grensoverschrijdend vervoer.’

27 augustus