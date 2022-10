Waarom hebben auto's verschillende kleuren?

De kleur van de eerste auto’s was oninteressant. Het waren eigenlijk gemotoriseerde paardenkoetsen en die zijn vandaag de dag nog steeds bijna allemaal ongelakt en dus houtkleurig of zwart. Het idee van verschillende autolakken kwam volgens de Zwitserse krant Blick.ch pas toen de eerste autoraces werden georganiseerd.

Gordon Bennett Cup

De verschillende kleuren werden voor het eerst gebruikt tijdens de Gordon Bennett Cup in 1900, die begon in Parijs en eindigde in Lyon. De kleur blauw stond voor Frankrijk, wit was voor Duitsland, geel voor België en rood ging naar de USA. Later ging de kleur rood naar Italië. Aanvankelijk waren Britse auto's lichtgroen. Pas in de loop der jaren werd dit het donkerder ‘British Racing Green’.