Waarom hebben autoruiten geen meekleurend glas tegen de zon?

Hoe lang het duurt voordat de glazen volledig verkleurd zijn, varieert per glas en fabrikant. Maar gemiddeld duurt dit toch al gauw één tot anderhalve minuut. In het verkeer, waar je plots een tunnel in of uit rijdt, of op een donkere bosweg duurt zo’n aanpassing te lang. Nog afgezien van de vraag of het technisch mogelijk is om meekleurend glas te combineren met de veiligheidseisen die aan autoruiten worden gesteld.’