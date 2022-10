‘Waarom hebben auto’s geen verlengbare zonneklep?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat heeft met productiekosten te maken. Autofabrikanten bekijken per onderdeel tot in detail of erop te bezuinigen is en of het echt nodig is. Blijkbaar is zo’n flexibele zonneklep vaak het kind van de rekening. Daarbij is het inderdaad de vraag in hoeverre er gebruik van zou worden gemaakt. Want hoe groot je de zonneklep ook maakt, je zult altijd plekken overhouden waar zo’n klep niet helpt. Er zijn trouwens best nog veel auto’s die zo’n verlengbare klep hebben, maar in de nieuwste zie je ze steeds minder.’