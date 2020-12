‘Waarom hebben vrachtauto’s geen derde remlicht?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Voor vrachtauto’s gelden nu eenmaal andere verlichtingseisen dan voor personenauto’s. Omdat hun topsnelheid relatief laag is, is er minder noodzaak voor een derde remlicht. En zware vrachtauto’s en aanhangers moeten bijvoorbeeld al reflecterende markering hebben, die in het donker de contouren van hun omvang duidelijker zichtbaar maakt. De hogere plaatsing van een derde remlicht is ook niet zo eenvoudig, door de laaddeuren of open laadbak van een truck.”