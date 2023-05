Waarom Hemelvaartsdag in deze buurlanden de gevaarlijkste dag van het jaar is

In Duitsland en België is Hemelvaartsdag de gevaarlijkste dag in het verkeer, zo blijkt uit ongevallenanalyses. De oorzaak zit ‘m in het feit dat er veel wordt gedronken en gefeest, waarna regelmatig de auto wordt gepakt om naar huis te rijden.

Hemelvaartsdag, een donderdag en de veertigste dag na Pasen, is de gevaarlijkste dag in het Belgische verkeer, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Volgens de krant hebben in België in vijf jaar tijd (van 2017 tot 2021) 699 ongevallen plaatsgevonden met doden of gewonden op Hemelvaartsdag.

Drankmisbruik

In totaal vielen er in vijf jaar tijd vijftien doden op Hemelvaartsdag. Omdat veel bedrijven de vrijdag ook als vrije dag inzetten, wordt er in België op de donderdag vaak gedronken op terrassen en tijdens barbecues. Volgens de Belgische Verkeersveiligheidsorganisatie VIAS is drankmisbruik dan ook de oorzaak van de extra doden op Hemelvaartsdag; in 20 procent van de ongevallen met doden of gewonden zou er drank in het spel zijn. Met Kerstmis en Nieuwjaar vallen gemiddeld meer doden.

In Duitsland is Hemelvaartsdag ook Vaderdag

Ook in Duitsland gebeuren tijdens Hemelvaartsdag statistisch gezien steevast de meeste ongelukken. Hemelvaartsdag is in Duitsland namelijk ook Vaderdag. Dat is daar niet zoals in Nederland een traditie waarbij vaders een cadeau en ontbijt op bed krijgen, maar vooral een moment waarop veel mannen er samen op uit trekken om met elkaar te drinken, het liefst zonder vrouwen. Ook barbecueën en een kroegentocht staan vaak op het programma.

In Nederland niet significant meer ongevallen

Volgens gegevens uit 2019, het laatste jaar voor corona, werden in Duitsland op Hemelvaartsdag 263 verkeersongevallen gemeld waarbij alcohol in het spel was. Op een gemiddelde dag zijn dat er in Duitsland 98. ,,In Nederland valt Hemelvaartsdag niet in negatieve zin op qua verkeersongevallen”, aldus Veilig Verkeer Nederland. ,,Bij ons zijn eigenlijk alleen kerst en oud en nieuw dagen waarop veel extra ongevallen plaatsvinden, omdat mensen dan vaker dan gemiddeld met drank op achter het stuur stappen", aldus een woordvoerder. ,,Hemelvaart heeft hier niet die traditie.”