Waarom iemand twee miljoen euro betaalde voor deze ‘Tupperware-auto’

Het is dan ook niet zomaar een Audi, maar een S1, een van de laatste overgebleven monsters uit de Groep B-periode van het WK rally. In de jaren 80 van de vorige eeuw waren er nog niet zoveel regels en dus kon het vermogen van de rallywagens stijgen tot boven de 700 pk. Deze levensgevaarlijke auto's gelden nu als echte iconen uit de autosport.

De Audi Sport Quattro S1 is de duurste auto uit een verzameling van zeven Groep B rallyauto’s die Artcurial deze week heeft geveild. Audi was in 1981 de eerste fabrikant die reed met vierwielaandrijving en grommende vijfcilinder turbomotoren. De S1 sprintte in minder dan vijf seconden van 0-100 km/u. De auto's zijn geliefd bij verzamelaars omdat er weinig van zijn gemaakt en nog minder exemplaren hun heftige race-bestaan hebben overleefd.

De Audi was speciaal voor de rallysport ingekort en voorzien van extreme spoilers om 'm aan het wegdek te laten kleven. Mooi is het eindresultaat misschien niet echt, maar wel functioneel. In 1987 werd Audi wereldkampioen. Dit specifieke model werd in 1988 rechtstreeks van Audi gekocht door een Fransman. Het Franse veilinghuis ArtCurial schatte de auto in op één tot 1,3 miljoen euro. Uiteindelijk viel de hamer bij een bedrag van 2.016.000 euro.