Waarom is niet duidelijk uit welk land nieuwe auto’s komen?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Op dit moment wordt dat inderdaad niet duidelijk vermeld bij de auto’s die in Nederland worden verkocht. In met name de VS doen autofabrikanten dit soms wel, om te benadrukken dat het een in eigen land gemaakt product is. Daarmee hoopt de fabrikant duidelijk te maken dat hij bijdraagt aan de nationale economie en werkgelegenheid.’

‘Ik heb hier niet eerder een pleidooi voor gehoord, maar kan mij goed voorstellen dat dit de komende jaren vanuit de samenleving meer gevraagd zal worden. Vanwege het milieu, zoals u zelf al aanstipt. Hoewel je dan nog steeds niet weet of de auto per trein, vrachtauto of boot naar Nederland is gekomen. Dat kan nogal schelen in de CO2-uitstoot. Maar ook om andere redenen kan het zijn dat consumenten willen weten waar een auto is gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensenrechten, die in sommige landen met voeten worden getreden. Het zou kunnen dat sommige autokopers niet in een auto willen rijden die in zo’n land is gefabriceerd.’