Waarom je in de wasstraat nooit een duur programma moet kiezen

Voorwassen is volgens de Adac van groot belang wanneer je je auto door de wasstraat haalt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met een stoomstraal of een chemische schuimlaag die het hardnekkige vuil op de autolak losweekt en voorkomt dat vuildeeltjes, zand, zout en steentjes als schuurpapier op de lak inwerken en krassen veroorzaken.

Vanuit het oogpunt van de Duitse ANWB zijn goedkope, standaard wasprogramma’s voldoende. ,,Dure premium programma’s met bodemreiniging zijn niet nodig en kunnen zelfs tot problemen leiden", aldus de bond. ,,Bij oudere voertuigen kan bij het reinigen van de bodemplaat vocht binnendringen via openingen in de voertuigbodem. Moderne voertuigen zijn daarentegen aan de onderkant meestal met plastic bedekt, waardoor het overbodig is om de onderkant te wassen als bescherming tegen corrosie.”