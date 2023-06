Waarom je in dit vakantieland pylonen niet mag opruimen of rechtop zetten

Daarvoor waarschuwen verschillende Duitse brandweerkorpsen op sociale media. ‘Wanneer je een gevallen verkeerskegel ziet bij een splitsing of op een kruispunt in het bos of op landweggetjes, laat deze dan daar liggen’, zo schreef de brandweer van Königs Wusterhausen vorige week op Facebook. Daarbij werd een foto getoond van een omgevallen verkeerskegel. ‘Ook overeind zetten is uit den boze’, aldus het brandweerkorps.

Wegwijzer voor hulpdiensten

De signaalkegel dient namelijk als wegwijzer voor hulpdiensten. Op deze manier kunnen brandweerlieden of andere hulpverleners in het bos of in het veld de plaats van een eventuele noodsituatie sneller vinden. ‘Zeker in deze tijd, nu de velden en bossen extreem droog zijn, is snel ingrijpen van de hulpdiensten soms vereist’, aldus brandweerman Sebastian Gellrich, die de boodschap als eerste op internet plaatste.

‘In de loop der jaren geëvolueerd’

Het originele bericht is inmiddels al door honderdduizenden mensen gelezen. ,,We plaatsen ze met de punt in de rijrichting’’, vertelde Gellrich tegen de Märkische Allgemeine Zeitung. ,,Dan weten de achteropkomende hulpdiensten meteen waar ze heen moeten.” Het systeem is in de loop der jaren geëvolueerd omdat het gewoon werkt. ,,Elk voertuig heeft zo’n kegel. Dat werkt vaak beter dan allerlei technische apparatuur”, aldus Gellrich.

Meer bijzondere regels

Het is niet de enige bijzonderheid in het Duitse verkeer. Zo mag je in Duitsland bijvoorbeeld op veel plekken zo hard rijden als je wil, maar als je zonder brandstof langs de snelweg komt te staan, staat je een hoge boete te wachten - soms zelfs een rijverbod. Andere landen hebben ook hun eigenaardigheden. Wie in Groot-Brittannië voetgangers of fietsers nat maakt door als automobilist door een plas te rijden, riskeert een boete van 100 tot 5000 pond, plus drie strafpunten op het rijbewijs.

Rijden met teenslippers

In Spanje kun je beboet worden als je met teenslippers rijdt of een arm of ander lichaamsdeel uit het raam steekt. Maar de vreemdste regel is het verbod om iets te dragen dat je oren bedekt, of dat nu een hoed is of een koptelefoon. En in Denemarken moeten automobilisten voordat ze wegrijden verplicht de onderkant van hun auto controleren ‘om te kijken of er geen kinderen onder liggen te slapen’.