Waarom je met een elektrische auto tijdens het laden toch geëlektrocuteerd kan worden

Elektrische auto's zijn op alle mogelijke manieren getest en de kans op een stroomstoot is bij normaal gebruik dan ook minimaal. Maar wanneer je je auto - bijvoorbeeld in het buitenland - oplaadt via een niet-geaard stopcontact, kan het toch misgaan.

Het opladen van een elektrische auto is compleet veilig, dacht de Duitser Stefan Moeller. De man kent elektrische auto’s goed, want hij is directeur van het verhuurbedrijf van elektrische auto's Nextmove uit Arnstadt. Des te groter was de schrik toen hij in Kroatië plotseling en onverwacht een stroomstoot kreeg tijdens het inladen van bagage in zijn Hyundai Ioniq 5.

Moeller bleef ongedeerd, maar ging direct op onderzoek uit. Wat bleek: de auto laadde op via een normaal huishoudelijk stopcontact, maar het stopcontact was niet geaard. Ook droeg hij geen stevige schoenen en hij had een onbedekt deel van de auto aangeraakt, dat wil zeggen: blank metaal. Als al deze vier omstandigheden samenkomen (en alleen dan), is een elektrische schok mogelijk.

‘Potentieel levensgevaarlijk’

Volgens het Duitse blad Auto Motor und Sport lopen vooral Tesla-rijders gevaar. Door het ontwerp staat bij die auto's zelfs spanning op de natte deurklink, wat kan optreden na regen of een wasstraat. De kans op een elektrische schok lijkt hier groter te zijn, aangezien het handvat van nature vaak wordt aangeraakt. Aangeraden wordt in ieder om niet in de buurt te komen van een opladende elektrische auto als je blootsvoets bent of bijvoorbeeld met natte voeten in slippers rondloopt.

De schokken kunnen leiden tot een potentieel levensbedreigende situatie: spanningen van boven de 50 volt worden als gevaarlijk beschouwd voor volwassenen, en zelfs 25 volt voor kinderen. Vooral in vakantielanden waar (in tegenstelling tot Nederland) aardingscontacten soms niet verplicht zijn op stopcontacten, is het daarom raadzaam extra voorzichtig zijn. Ook al omdat sommige stopcontacten er weliswaar uitzien alsof ze geaard zijn, maar dat dit nog niet betekent dat de aardedraad daadwerkelijk is aangesloten.

‘Alleen officiële laadpunten’

Er zijn echter ook verschillen tussen de automodellen en de soorten kabels die worden gebruikt: sommige zijn ontworpen om gevaarlijk opladen te voorkomen. Stefan Moeller deed grondig onderzoek na zijn incident in Kroatië en vatte het resultaat samen in de vorm van een paar tips over opladen in een YouTube-video. In ieder geval is het het veiligst om je stroom alleen op te laden bij de officiële oplaadpunten voor elektrische auto’s.

