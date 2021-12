Waarom je voor deze BMW een vrachtwagenrijbewijs moet hebben

Behalve dat de auto 350 kilo meer weegt dan het maximaal toegestane gewicht voor personenwagens, zijn er nog veel dingen onbekend over deze ‘lichte vrachtwagen’. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wat voor motor erin zit, ook weten we niet uit welk jaar de auto stamt en in welk land de auto heeft rondgereden. Daarnaast heeft de auto geen Europese typegoedkeuring.

Volledig scherm Gepantserde BMW 7 Serie bij Domeinen. © Domeinen

De kans is groot dat de auto is afgepakt of verbeurd verklaard. Het kan zijn dat de vorige eigenaar een zakenman was met vijanden, maar de kans is nog groter dat een crimineel de auto kocht om zichzelf te beschermen. De kilometerstand is bescheiden met een stand van 40.154 en afgezien van wat buts- en schaafplekken ziet de auto er voor zijn leeftijd nog redelijk uit.

Volledig scherm Gepantserde BMW 7 Serie bij Domeinen. © Domeinen

Om een eventuele aanval af te slaan, is de BMW voorzien van allerlei handige items. Zo kun je via de intercom onderhandelen met eventuele aanvallers en is er zelfs een tank met zuurstof aan boord om een eventuele gifaanval te overleven. Ook zien we knoppen voor een blussysteem. Je kon destijds dit model kant en klaar kopen met al deze opties bij BMW zelf met naar keuze een achtcilinder of V12-motor. Jammer dat ze bij Domeinen, waar de auto te koop staat, nooit iets zeggen over de historie van dit soort auto's.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.