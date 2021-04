Waarom jouw volgende tweedehandsauto beter niet in dit lijstje kan staan

2. BMW X5 (2007 - 2013), betrouwbaarheidsscore: 42,6 procent Een schokkende 53 procent van de tweede generatie X5 ging kapot, waarbij de remmen, motor en ophanging de grootste aandachtspunten waren. De meeste reparatierekeningen waren duur (tussen 350 en 580 euro). Bijna tien procent van de eigenaren betaalde meer dan 1750 euro. Positief is dat met driekwart van de auto’s gewoon gereden kon worden. Het merendeel werd in minder dan een week gerepareerd.

3. Nissan Qashqai 2007-2014, betrouwbaarheidsscore 45,6 procent

Hoewel slechts 19 procent van de oudere Qashqais een probleem had, was een derde van deze auto's onbestuurbaar en was 75 procent langer dan een week in de garage. Daarom is dit de meest onbetrouwbare oudere gezins-SUV. De grootste zorgpunten waren de airco, accu, remmen, motor en uitlaat. Een kwart van de reparatierekeningen kostte minstens 1150 euro en soms zelfs veel meer dan 1750 euro, hoewel een derde van de eigenaren er lichter van afkwam, met rekeningen tot 350 euro.