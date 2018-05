Waarom kan het dimlicht niet automatisch aan?

Vroeger waren er automerken, zoals Volvo, die met het contact automatisch het dimlicht inschakelden. Met de komst van het (minder fel brandende) dag-rijlicht is deze functie overbodig geworden. U wilt blijkbaar dat in plaats daarvan het dimlicht aan gaat en dat is in uw auto niet op te lossen. Desgevraagd laat ook de importeur van Suzuki weten dat het onmogelijk is.