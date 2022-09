Waarom kruipen we na vreselijk ongeluk toch weer achter het stuur?

De vijf inzittenden hadden, gezien het overblijfsel van hun Toyota, geen schijn van kans toen de klap kwam. Een 39-jarige vrouw, haar 8-jarig zoontje en 10-jarige dochter overleden. Ook een vrouw van 42 kwam om het leven. Haar dochtertje van 9 jaar ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd op de weg richting de McDonalds, is onduidelijk. De bestuurderskant van de Toyota Yaris was geheel verwoest. De 27-jarige bestuurder van de Mercedes die tegen de Toyota reed is aangehouden. De man, afkomstig uit Roosendaal, wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.