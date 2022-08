‘Waarom moet je in de auto naar voren schakelen om achteruit te gaan?’

Auto van Max Verstappen te zien in winkelcen­trum: ‘Hij is groter dan ik dacht’

Dat het niet helemaal de echte auto is, lijkt niemand te deren. Twee dagen staat een replica van de racewagen van Max Verstappen in de Westfield Mall of The Netherlands. De toeloop is groot. ,,Sinds Max Verstappen meerijdt, kijken we heel trouw met de hele familie.”

24 augustus