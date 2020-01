Waarom moeten elektrische auto’s zo snel zijn?

Mirai 2.0: waarom Toyota nog wél in waterstof gelooft

16 januari Als één van de weinige autofabrikanten komt Toyota later dit jaar met een nieuwe auto die op waterstof rijdt. De tweede generatie Mirai komt begin 2021 ook bij ons op de markt. Ondertussen keren steeds meer merken de brandstofcel (die de waterstof in elektriciteit omzet) juist de rug toe. Waarom gelooft Toyota nog wel in deze omstreden technologie?