Waarom mysterieus verkeersteken voor boetegevaar zorgt in Duitsland

Het gaat om rode markeringen met witte randen, die tussen de 1,50 en 1,80 meter hoog op lantaarnpalen in de bebouwde kom zijn geplakt. Deze zogenaamde lantaarnring is een officieel verkeersteken en zelfs één van de oudste ooit. De markering staat al sinds 1937 in het Duitse wegenverkeersreglement. Ook in Oostenrijk is de lantaarnring opgenomen in de wetgeving.